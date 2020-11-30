تعرف إلى جدول محاضرات «أيام القاهرة لصناعة السينما»

صورة مجمعة للمتحدثين في محاضرات «أيام القاهرة لصناعة السينما» (خاص لـ بوابة الوسط)

تستضيف منصة «أيام القاهرة لصناعة السينما» مجموعة من أهم السينمائيين عربيا ودوليا، ضمن المحاضرات واللقاءات التي تشهدها النسخة الثالثة خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر، ضمن الدورة 42 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» «من 2 إلى 10 ديسمبر»، وذلك في دار الأوبرا المصرية وفندق ماريوت بالقاهرة.

يبدأ جدول الحوارات في «أيام القاهرة لصناعة السينما» الجمعة 4 ديسمبر في الساعة 12:45 ظهرا بدار الأوبرا المصرية، بجلسة تحمل عنوان «الأب للسيناريو المقتبس: حوار مع السير كريستوفر هامبتون» الذي يكرمه المهرجان بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، ويدير الحوار المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس المهرجان.

الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد تحاور النجمة منى زكي التي يكرمها المهرجان بجائزة فاتن حمامة، يوم 4 ديسمبر، الساعة 2:30 عصرًا ولمدة ساعة في دار الأوبرا المصرية، كما تدير أبي راشد، أيضًا حوارًا مع الممثل البريطاني روفوس سيويل يوم 5 ديسمبر، الساعة 11 صباحًا ولمدة ساعة، في دار الأوبرا.

وتحت عنوان «فلاحنا الفصيح!! حوار مع المؤلف المصري الكبير وحيد حامد»، الذي يكرمه المهرجان أيضًا بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، يتحدث الناقد طارق الشناوي مع الكاتب الكبير يوم 6 ديسمبر، الساعة 2:30 عصرًا ولمدة ساعة ونصف الساعة في دار الأوبرا المصرية.

وينطلق جدول محاضرات «أيام القاهرة لصناعة السينما» السبت 5 ديسمبر، الساعة 12:45 ظهرًا ولمدة ساعة في دار الأوبرا المصرية، بمحاضرة للمخرجين الفلسطيني هاني أبو أسعد والمصري مروان حامد، تحمل عنوان «من تحسس الخطى إلى النجاح الدولي: هاني أبو أسعد يتحدث عن مسيرته السينمائية مع المخرج المصري مروان حامد».

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وتحت عنوان «دليلك لكي تحقق الأعمال المقتبسة عن نصوص أدبية نجاحًا عالميا» يقدم فريدريك أف مالمبورج المدير التنفيذي لشركة «Eccho Rights» محاضرة يوم 5 ديسمبر الساعة 4 مساءً ولمدة ساعة داخل فندق ماريوت.

وتوجد «نتفليكس» ضمن فعاليات «أيام القاهرة لصناعة السينما» من خلال محاضرة بعنوان «دليل نتفليكس لمرحلة ما بعد الإنتاج والمؤثرات البصرية: محاضرة يقدمها ليو دي وولف وكريم بطرس غالي وجيليان مكي»، وذلك يوم 6 ديسمبر الساعة 11 صباحًا ولمدة ساعة ونصف الساعة في فندق ماريوت.

المخرج الروسي الكبير ألكسندر سوكوروف، رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية هذا العام، يقدم محاضرة يوم 7 ديسمبر، الساعة 12:30 ظهرًا ولمدة ساعة في دار الأوبرا المصرية، ويديرها لوران دانييلو المدير الإداري لشركة «ريزو فيلم إنترناشونال»، وفي اليوم نفسه يقدم المؤلف الروسي الكبير أندريه كونشالوفسكي محاضرة تحت عنوان «التمرد الطبيعي»، الساعة 4:30 مساءً ولمدة ساعة، في دار الأوبرا المصرية، وتدير الحوار الإعلامية إي نينا روث.

بالإضافة إلى المحاضرات والحوارات، تضم فعاليات «أيام القاهرة لصناعة السينما» حلقات نقاشية بمشاركة أسماء دولية مهمة، كما تضم الفعاليات أيضًا سوق القاهرة لمشاريع الدراما الذي يقام بالتعاون مع مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط، وورشة الإنتاج الإبداعي بالتعاون مع «Film Independent».