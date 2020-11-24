«الضيف» على «نتفليكس» ديسمبر المقبل

بوستر فيلم «الضيف» (خاص لـ بوابة الوسط)

يعرض فيلم «الضيف» على شبكة «نتفليكس» بدءا من ديسمبر المقبل، وذلك بعد جولة ناجحة له في دور العرض والمهرجانات العالمية والعربية حول العالم، وحصوله 6 جوائز منها.

وانطلق فيلم «الضيف» تجاريًّا في عدة دول عربية وحول العالم منها لبنان والأردن والمغرب وتونس وهولندا وإستونيا، وشهد عرضه العالمي الأول من خلال مهرجان «تالين بلاك نايتس السينمائي» في إستونيا وفاز بجائزة الجمهور، كما شهد إقبالاً جماهيريًّا كبيرًا ورفع لافتة «كامل العدد»، وكان الفيلم المصري والأفريقي الوحيد في المسابقة الرسمية للمهرجان، كما أنه سجَّل المشاركة الأولى تاريخيًّا للأفلام المصرية الطويلة ضمن الاختيارات الرسمية بالمهرجان الذي يعد أحد المهرجانات التي تحمل تصنيف A مع 14 مهرجانًا دوليًّا حول العالم، ويعرض سنويًّا أكثر من 250 فيلمًا طويلًا و300 فيلم قصير وتحريك ضمن برامجه المختلفة.

وحصل الفيلم على 3 جوائز من مهرجان «جمعية الفيلم للسينما المصرية»، الذي افتتح الضيف فعاليات دورته الـ46، وهي جوائز اختيار الجمهور، أفضل ديكور وجائزة لجنة التحكيم الخاصة للنجم ماجد الكدواني، بجانب جائزتي الجمهور من مهرجان «تالين بلاك نايتس» ومهرجان «مالمو للسينما العربية» وأفضل ممثلة أفريقية - آسيوية في مهرجان «نيو فيچن السينمائي الدولي».

تدور أحداث «الضيف» حول شاب يحل ضيفًا على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث في اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويقوم ببطولة الفيلم خالد الصاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وجميلة عوض، فيما يشارك النجوم ماجد الكدواني ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول ومحمود الليثي كضيوف شرف الفيلم، من إنتاج شركة «iProductions» وإشراف عام أحمد فهمي العضو المنتدب للشركة، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج هادي الباجوري.