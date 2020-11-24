وفاة السينمائي الإيراني كامبوزيا برتوي متأثرًا بـ«كوفيد-19»

كامبوزيا برتوي خلال تسلمه جائزة «الدب الفضي» لأفضل سيناريو في مهرجان «برلين السينمائي»، 13 فبراير 2013 (أ ف ب)

توفي السينمائي كامبوزيا برتوي، كاتب سيناريو الفيلم الإيراني الوحيد الفائز بجائزة «الدب الذهبي» في مهرجان «البندقية»، عن عمر 64 عامًا بعد إصابته بفيروس «كورونا المستجد»، بحسب ما أعلنت مؤسسة الفارابي السينمائية، الثلاثاء.

ويعد المخرج وكاتب السيناريو من «المؤثرين في السينما الإيرانية الموجهة إلى الأطفال»، بحسب ما جاء في النعي المنشور على الموقع الإلكتروني للمؤسسة الرسمية المعنية بالترويج لسينما الجمهورية الإسلامية.

وأشارت «الفارابي» إلى أنه توفي في مستشفى دي في طهران، وفق «فرانس برس».

بدأ المخرج الراحل المولود في مدينة رشت، شمال البلاد، مسيرته العام 1987 مع فيلم «ماهي» (سمكة بالفارسية)، وأضحى أحد أبرز الأسماء في سينما الأطفال، بعدما ساهم في إبراز تيار محلي جديد، هو الأفلام الاجتماعية الموجهة لهم.

ساهم في كتابة سيناريو أفلام عدد من أبرز المخرجين الإيرانيين مثل عباس كيارستامي ومجيد مجيدي وجعفر بناهي.

وهو لا يزال أكثر «سيناريست» كرَّمه مهرجان «فجر السينمائي» في طهران (أربع مرات).

محمد رسول الله

ساهم في كتابة فيلم مجيدي الشهير «محمد رسول الله»، الذي يعد الفيلم الطويل الأعلى كلفة في تاريخ السينما الإيرانية. ولقي العمل انتقادات رجال دين في السعودية، الخصم الإقليمي لإيران، واعتبروه «تشويهًا للإسلام».

كذلك شارك العام 2000 في كتابة سيناريو فيلم «الدائرة» لجعفر بناهي، الذي يروي تجربة النساء في المجتمع الإيراني.

ونال هذا الفيلم أبرز تقدير لعمل سينمائي إيراني، بفوزه بجائزة «الأسد الذهبي» لمهرجان «البندقية السينمائي» العام 2000.

واختير برتوي من خلال فيلمه «كافه ترانزيت»، الذي يروي قصة أرملة تقرر أن تعيد فتح وتدير بنفسها مطعم زوجها الراحل قرب الحدود الإيرانية - التركية، لتمثيل إيران في الحفل السنوي لجوائز «أوسكار» العام 2007.

لكن لجنة حفل جوائز الأكاديمية الأميركية، لم تختر العمل ضمن اللائحة النهائية في فئة أفضل فيلم أجبني.

وفي 2012، أنجز برتوي مع بناهي فيلم «بارديه» (الستارة المسدلة) عن الحريات الشخصية، الذي فاز في العام التالي بجائزة «الدب الفضي» في مهرجان «برلين» ضمن فئة أفضل سيناريو.

واحتجت إيران يومها لدى منظمي مهرجان العاصمة الألمانية، على خلفية مكافأتهم فيلمًا تم إنجازه من دون «إذن» وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي.

وتعد إيران أكثر الدول تأثرًا بـ«كوفيد-19» في منطقة الشرق الأوسط، وهي أحصت منذ تسجيل أولى حالاته في فبراير، إصابة أكثر من 880 ألف شخص، توفي منهم نحو 45740 حالة.