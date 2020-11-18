«القاهرة السينمائي» يستحدث ثلاث جوائز نقدية

المنتج وكاتب السيناريو محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (أرشيفية:انترنت)

استحدث مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» ثلاث جوائز نقدية، تقدَّم للمرة الأولى في الدورة 42، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل.

الجائزة الأولى قدرها 5 آلاف دولار تقدمها منصة «Watch It»، للفيلم الفائز بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير بمسابقة «سينما الغد»، والجائزة الثانية قدرها 50 ألف جنيه، تقدمها اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لأفضل فيلم يعالج قضايا الاتجار بالبشر.

أما الثالثة، فهي جائزة «NUT» لأفضل فيلم يمثل المرأة مقدمة من صندوق مشاريع المرأة العربية، وقدرها 10 آلاف دولار.

كما يواصل المهرجان تقديم جائزة تصويت الجمهور (جائزة يوسف شريف رزق الله) المقدمة من شركة «باديا – بالم هيلز»، التي تبلغ قيمتها 15 ألف دولار، وتمنح لأحد الأفلام التي سيتم اختيارها في المسابقة الدولية.

كما يواصل المهرجان أيضًا تقديم جائرة أفضل فيلم عربي المقدمة من شركة «سبيد لاب» بقيمه 10 آلاف دولار، وتذهب لأفضل فيلم عربي تختاره لجنة تحكيم خاصة من ثلاثة مسابقات (الدولية، وآفاق السينما العربية، وأسبوع النقاد).