«ملتقى القاهرة السينمائي» يقدم جوائز تزيد قيمتها على 250 ألف دولار

محمد حفظي، يمين، ميريام دغيدي (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» أن النسخة السابعة من ملتقى «القاهرة السينمائي»، التي تقام ضمن فعاليات «أيام القاهرة لصناعة السينما» خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل، ستقدم جوائز مادية وعينية لمشروعات الأفلام المشاركة تزيد قيمتها على 250 ألف دولار، بزيادة 50 ألف دولار على الدورة الماضية، ليكون الرقم الأضخم الذي يقدمه الملتقى منذ انطلاقه.

ويقول محمد حفظي رئيس المهرجان: «إلى جانب المجهود الذي يبذله فريق البرمجة لإتاحة أبرز أفلام العام لجمهور القاهرة عبر برامجه المختلفة، يعمل بالتوازي فريق أيام القاهرة السينمائية، لتوفير أكبر دعم ممكن لصناع الأفلام العرب، لمساعدة المشروعات المتقدمة للخروج إلى النور، وهو ما يتحقق عبر الجوائز المادية القيمة التي يقدمها ملتقى القاهرة السينمائي سنويا، بالتعاون مع الشركاء المؤمنين بدورهم في دعم صناعة السينما».

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من جانبها تقول ميريام دغيدي مدير الملتقى: «فخورون بالنجاح والتأثير التصاعدي الذي يحققه ملتقى القاهرة عاما بعد عام، وانعكاس ذلك بشكل إيجابي على صناعة السينما في الوطن العربي، وهي الثقة الكبيرة التي تم ترجمتها هذا العام إلى مشاركة مشروعات عالية الجودة، وزيادة قيمة الجوائز المادية والعينية، إلى رقم قياسي لم يتحقق من قبل».

تضيف: «لم تكن الظروف الصعبة التي فرضها فيروس كورونا عائقا في التحضير للملتقى هذا العام، بل كانت على عكس التوقعات سببا في أن نتحدى أنفسنا، لتقديم دورة استثنائية يزيد فيها حجم الدعم المقدم للسينما ولا يتراجع في أي من جوانبه، وهو ما حدث بالفعل بفضل إيمان الشركاء من المؤسسات والشركات السينمائية بأهمية مواصلة تقديم الدعم لتستمر عجلة الإنتاج بلا توقف».

15 مشروعا

ويقدم «ملتقى القاهرة السينمائي» هذا العام نحو 21 جائزة مقدمة من 18 شركة ومؤسسة سينمائية، يتنافس عليها 15 مشروعًا، تتنوع بين الروائي والوثائقي، في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، وقع الاختيار عليها من أصل 105 مشروعات تقدمت إلى «الملتقى» هذا العام من 12 دولة عربية، وتم فحصها بعناية من لجنة متخصصة تضم عددًا من الخبراء في صناعة السينما.

في مرحلة التطوير، وقع الاختيار على مشاركة سبعة أفلام روائية، من بينها أربعة مصرية، هي: «أسطورة زينب ونوح» إخراج يسري نصر الله، و«فطار وغدا وعشا» إخراج محمد سمير، و«سنو وايت» إخراج تغريد أبو الحسن، و«تمنتاشر» إخراج سامح علاء، بالإضافة إلى «مرور» إخراج عمرو علي «سورية»، و«وصمتت شهر زاد» إخراج أميرة دياب «فلسطين، الأردن»، و«Fog» إخراج رُبى عطية «العراق، لبنان».

بينما في مرحلة ما بعد الإنتاج يشارك في «الملتقى» فيلم روائي واحد هو «الزقاق» إخراج باسل غندور «الأردن».

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أما قائمة مشروعات الأفلام الوثائقية، فيشارك في مرحلة التطوير، أربعة أفلام هي: «بنات ألفة» إخراج كوثر بن هنية «تونس، فرنسا»، و«احكلهم عنا» إخراج راند بيروتي «الأردن، ألمانيا»، و«قيصر» إخراج وداد شفاقوج «الأردن، أميركا»، و«بحال شي طائر» إخراج المهدي ليوبي «المغرب وفرنسا».

بينما يشارك في مرحلة ما بعد الإنتاج ثلاثة أفلام وثائقية، هي: «قبل آخر صورة» إخراج آية الله يوسف «مصر»، و«جمال العراق الخفي» إخراج سهيم عمر «العراق، بلجيكا، فرنسا»، و«عارض الأفلام الأخير» إخراج أليكس بكري «فلسطين، ألمانيا».

ويمثل «ملتقى القاهرة السينمائي» فضاءً يُمكن صنّاع الأفلام العرب من إنشاء شبكة من العلاقات، ويتيح لهم الحصول على الدعم اللازم لإكمال مشاريعهم السينمائية، كما يضم الملتقى لجنة تتشكل من أبرز الأسماء في عالم صناعة السينما لاختيار المشاريع الحاصلة على الجوائز المادية والعينية.