فتح باب التسجيل للمشاركة في «أيام القاهرة لصناعة السينما»

من فعاليات سابقة لأيام القاهرة لصناعة السينما (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، فتح باب التقديم لتسجيل السينمائيين في النسخة الثالثة من «أيام القاهرة لصناعة السينما»، التي تُقام في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر، ضمن فعاليات الدورة الـ42 من المهرجان (2 إلى 10 ديسمبر)، وذلك عبر الموقع الرسمي لمهرجان القاهرة.

ويوفر التسجيل لمحترفي صناعة السينما والتلفزيون، مجموعة من الخدمات المهنية المهمة، منها حضور الحلقات النقاشية والمحاضرات، التي تتيح للمواهب العربية فرصًا قوية للشراكة مع المجتمع السينمائي الدولي، بهدف تقديم دعم أكبر للسينما العربية. كما يتاح لكل محترف الحصول على تذاكر يومية لمشاهدة عروض الأفلام في المهرجان. باب التسجيل مفتوح حتى 26 نوفمبر.

ويتعهد مهرجان «القاهرة» بتوفير مناخ آمن خلال إقامة فعاليات الدورة الـ42، والالتزام بكافة المعايير والإجراءات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والحكومة المصرية، حفاظًا على صحة وسلامة الجمهور والسينمائيين، وحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس «كورونا»، وسيتم الإعلان عن هذه الإجراءات تفصيلا في مؤتمر صحفي يقام يوم 16 نوفمبر الحالي.

وكشفت منصة «أيام القاهرة لصناعة السينما» خلال الفترة الماضية، عن القائمة النهائية لمشروعات الأفلام المشاركة في النسخة السابعة من ملتقى القاهرة السينمائي، التي تضم 15 مشروعًا، تنوعت بين الروائي والوثائقي، في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، وقع الاختيار عليها من أصل 105 مشروعات تقدمت إلى الملتقى هذا العام من 12 دولة عربية، وتم فحصها بعناية من لجنة متخصصة تضم عددا من الخبراء في صناعة السينما، لتتنافس على جوائز مالية قيمة، وصلت في الدورة الماضية إلى 200 ألف دولار.

كما أعلنت أيام القاهرة أيضا، عن فتح باب التقديم لمشروعات المسلسلات المصرية في مراحل التطوير الأخيرة، للمشاركة في «سوق المسلسلات»، الذي يتم تنظيمه للعام الثاني على التوالى، بالتعاون مع مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط (MEMI)، وسيتم الكشف عن المشروعات المشاركة خلال الأيام المقبلة.