فوز الشاعرة الأميركية لويز جلوك بجائزة نوبل في الآداب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أكتوبر 2020, 02:05 مساء
فوز الشاعرة الأميركية لويز جلوك بجائزة نوبل في الآداب (أرشيفية:انترنت)

أعلنت الأكاديمية السويدية، الخميس، فوز الكاتبة والشاعرة الأميركية لويز جلوك بجائزة نوبل في الأدب لعام 2020.

لويز إليزابيث جلوك ‏شاعرة وكاتبة أميركية، 77 عاما، واحدة من أبرز الشعراء الأميركيين في جيلها، فازت بالعديد من الجوائز الأدبية الرئيسية في الولايات المتحدة، مثل وسام العلوم الإنسانية الوطنية، وجائزة بوليتزر، وجائزة الكتاب الوطنية، وجائزة نقاد الكتاب الوطنية، وجائزة بولينغن، وفقا لموقع «اليوم السابع».

وفي العام الماضي، فاز الأديب النمساوي الكبير، بيتر هاندكه، 77 عاما، بجائزة نوبل في الآداب لعام 2019، وكان مرشحاً دائماً لنوبل منذ ثمانينات القرن الماضي.

وأعلنت مؤسسة نوبل، مؤخرًا أن الفائزين بجوائز نوبل هذا العام سيحصلون على مليون كرونة إضافية (110 آلاف دولار).

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