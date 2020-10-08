خبراء: ليوناردو دافنشي لم يرسم لوحة «معركة أنجياري»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أكتوبر 2020, 04:13 مساء
انتهاء الجدل حول حقيقة جدارية «معركة أنجياري» (أرشيفية:انترنت)

أعلنت الأربعاء انتهاء عملية بحث تتعلق بتاريخ الفن استمرت لقرون من الزمن، للعثور على لوحة للفنان ليوناردو دافنشي، حيث أعلن الخبراء إن دافنشي لم يرسم لوحة «معركة أنجياري».

وكان يُشتبه منذ فترة طويلة في اختفاء اللوحة، التى تحتفل بانتصار جمهورية فلورنسا ضد ميلانو في القرن الخامس عشر، رسمت على جدار في قاعة مدينة فلورنسا، وقالت مؤرخة الفن في جامعة فيرجينيا، فرانشيسكا فيوراني، بمؤتمر في متحف أوفيزي غاليريز في فلورنسا «لم يرسم ليوناردو أبداً تلك المعركة، هذا هو استنتاج»، وفقا لموقع «24».

وأفادت فيوراني بأن ليوناردو قام فقط بعمل رسومات تحضيرية لجدارية كبيرة الحجم، والتي تم تكليفه بها في أوائل القرن السادس عشر.

وتابعت أن هناك سجلات للمواد التي تم تزويد الرسام بها فيما يتعلق بالعمل، وأن «تلك المواد لم تكن مواد لرسم المعركة، ولكن لتجهيز الجدار للرسم»، وقالت إنه: «لم تمض عملية تحضير الجدار على ما يرام، وتوقف كل شيء عند هذا الحد».

وجاء هذا الإعلان خلال عرض فيوراني منشورا أكاديميا جديدا عن الجدل بشأن لوحة معركة أنجياري، الذي ساهمت في إعداده مع العديد من الخبراء الدوليين.

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