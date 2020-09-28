اختتام فعاليات مهرجان سبها الثقافي

«سبها بكل الألوان» عنوان مهرجان سبها الثقافي (بوابة الوسط)

اختتمت بمدينة سبها، الأحد، فعاليات مهرجان سبها الثقافي تحت عنوان «سبها بكل الألوان»، الذي نظمته منظمة شغف للحوار للعمل الإنساني والمناظرة، بدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة الدولية.

وقال عبدالرحيم عبدالعزيز مدير منظمة شغف لـ«بوابة الوسط»: «حاولنا من خلال هذا المهرجان تقديم وجه سبها الثقافي والتراثي، الذي نتحدى فيه الأزمات والصعاب والمشاكل الحياتية، التي تعانيها المدينة، كما نهدف إلى إرسال رسالة إلى العالم أجمع بأن سبها ليست مدينة منكوبة وأنها قادرة على الاحتفال والفرح والحياة من خلال مثل هذه الأنشطة».

وأضاف عبدالرحيم: «نريد من هذا المهرجان ترسيخ ثقافة السلام والعيش المشترك إلى جانب نبذ خطاب الكراهية والعنف ومحاربة الآخر نتيجة الاختلاف في الشكل أو اللون أو العرق أو اللسان، وتمكنا في هذا المهرجان من الاحتكاك مع جميع المكونات الاجتماعية بسبها من خلال معرفة الآخر وقبوله عبر معرفة تقاليده، والمناسبة ككل كانت فرصة للم الشمل في مدينة سبها».

وأوضح الناشط أبوبكر الشامي لـ«بوابة الوسط» أن المهرجان حضره لفيف من المكونات السبهاوية من عرب وطوراق وتبو، وتابع: «يعد المهرجان لبنة لسلام عام يشمل كل مناطق الجنوب وليبيا بصفة عامة، وكذلك رسالة بأن مدينة سبها حاضنة لكل الثقافات بدوية وحضارية، فهذه فسيفساء تدل على السلام وأن سبها مدينة سلام ووئام».

يشار إلى أن مهرجان سبها الثقافي شمل عروضا فنية متنوعة، منها فقرات غنائية لفرقة زرياب وفرق شعبية للطوارق، إلى جانب معارض للمقتنيات الشعبية للمكونات الاجتماعية وندوات حوارية، فضلا عن عروض للفرسان على صهوة جيادهم وكذلك معرض للصور القديمة.

«سبها بكل الألوان» عنوان مهرجان سبها الثقافي (بوابة الوسط)

«سبها بكل الألوان» عنوان مهرجان سبها الثقافي (بوابة الوسط)

«سبها بكل الألوان» عنوان مهرجان سبها الثقافي (بوابة الوسط)

«سبها بكل الألوان» عنوان مهرجان سبها الثقافي (بوابة الوسط)

«سبها بكل الألوان» عنوان مهرجان سبها الثقافي (بوابة الوسط)