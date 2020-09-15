«الفيل الأزرق 2» و«بين بحرين» و«مفك» في مهرجان «الفيلم العربي» بالنرويج

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020, 02:45 مساء
بوستر فيلم "الفيل الأزرق 2" (خاص لـ بوابة الوسط)

تشارك «MAD Solutions» بثلاثة أفلام من توزيعها في مهرجان الفيلم العربي «أرابيسك»، الذي يقام في مدينة بيرغن النرويجية من الثلاثاء 15 وحتى 20 سبتمبر الحالي، وهي «الفيل الأزرق 2» لـمروان حامد و«بين بحرين» لأنس طلبة و«مفك» لبسام جرباوي، وهو مهرجان سنوي يهدف للاحتفاء بالسينما العربية وصناعها من خلال أبرز الأفلام التي عرضت خلال العام.

الجزء الثاني من «الفيل الأزرق» بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري وإياد نصار وشيرين رضا وتارا عماد، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

أما «مفك» فمن تأليف وإخراج بسام جرباوي في أولى تجاربه الإخراجية لفيلم روائي طويل، وبطولة زياد بكري وأمير خوري وجميل خوري.

«بين بحرين» من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل ويارا جبران وثراء جُبيل ومحمود فارس وعارفة عبدالرسول ولبنى ونس.

بوستر فيلم "مفك" (خاص لـ بوابة الوسط)
بوستر فيلم "بين بحرين" (خاص لـ بوابة الوسط)
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