المغربية هدى مجد تكشف أحدث أعمالها في مصر مع مادلين طبر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 أغسطس 2020, 03:40 مساء
هدى مجد ومادلين طبر في كواليس برنامج "حلوة الدنيا" (خاص لـ بوابة الوسط)

استضافت الفنانة اللبنانية مادلين طبر فى برنامجها «حلوة يا دنيا» الفنانة المغربية هدى مجد التي استطاعت أن تحقق النجاح من خلال عدة أعمال فنية في مصر منها، «نسر الصعيد» و«الحالة ج» و«الزيبق» و«بين عالمين» و«الرحلة».

وحكت هدى عن مغامرة الاشتراك في مسابقة «مليحة العرب» وفوزها بلقب ملكة جمال العرب، وقالت إنها اشتركت في المسابقة من أجل تحقيق حلمها في التمثيل.

كما أشارت إلى بداياتها الفنية بعد الحصول على تدريبات خاصة في التمثيل بلوس أنجليس في أميركا واشتراكها في فيلم مغربى بعنوان «الغرفة السوداء» وعمرها 16 سنة.

وتطرق الحوار لأحدث أعمالها الفنية وهو الجزء الثاني من مسلسل «الأنسة فرح»، بالإضافة إلى فيلم سينمائي لم يعرض بعد بعنوان «عفريت ترانزيت» مع بيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمود الليثي واستعدادها لفيلم جديد مع كندة علوش وباسم سمرة وإياد نصار للمخرج عصام عبدالحميد.

برنامج «حلوة يا دنيا» يعرض على قناة «تن» يومي الأحد والإثنين الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«رويترز»: مسؤولون حذروا الرئيس عون وحسان دياب من متفجرات مرفأ بيروت
عربى
رئيس الوزراء التونسي يشكل حكومة مستقلين رغم اعتراض «النهضة»
عربى
«رويترز»: انفجار قوي في حي بمدينة بالتيمور الأميركية (فيديو)
دولى
عرض مذهل ينتظر ديبالا من «ريال مدريد»
رياضة عالمية
تايسون يؤجل ظهوره بعد غياب أمام روي جونز بسبب المال
رياضة عالمية
إنتر ميلان في تحد صعب بالدوري الأوروبي أمام باير ليفركوزن
رياضة عالمية
رئيس «طوارئ سوق الجمعة» يكشف سبب انتشار «كورونا» في البلدية
ليبيا
أسطورة الطائرة الليبية يحتفل بعيد ميلاد الـ60
رياضة محلية
إصابتان بـ«كوفيد-19» في أتلتيكو مدريد قبل 4 أيام من خوض ربع نهائي دوري الأبطال
رياضة عالمية
الدول المانحة تشدد على وجوب مساعدة اللبنانيين «بشكل مباشر» وفي إطار «الشفافية»
عربى
في كتابه الجديد علي عبد اللطيف احميده يحقق: الإبادة الجماعية المنسية في ليبيا ...
ليبيا
انفجار مرفأ بيروت أحدث حفرة بعمق 43 مترا
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بوتين يعلن أن ابنته تلقت لقاح كورونا المستجد الروسي الجديد