المغربية هدى مجد تكشف أحدث أعمالها في مصر مع مادلين طبر

هدى مجد ومادلين طبر في كواليس برنامج "حلوة الدنيا" (خاص لـ بوابة الوسط)

استضافت الفنانة اللبنانية مادلين طبر فى برنامجها «حلوة يا دنيا» الفنانة المغربية هدى مجد التي استطاعت أن تحقق النجاح من خلال عدة أعمال فنية في مصر منها، «نسر الصعيد» و«الحالة ج» و«الزيبق» و«بين عالمين» و«الرحلة».

وحكت هدى عن مغامرة الاشتراك في مسابقة «مليحة العرب» وفوزها بلقب ملكة جمال العرب، وقالت إنها اشتركت في المسابقة من أجل تحقيق حلمها في التمثيل.

كما أشارت إلى بداياتها الفنية بعد الحصول على تدريبات خاصة في التمثيل بلوس أنجليس في أميركا واشتراكها في فيلم مغربى بعنوان «الغرفة السوداء» وعمرها 16 سنة.

وتطرق الحوار لأحدث أعمالها الفنية وهو الجزء الثاني من مسلسل «الأنسة فرح»، بالإضافة إلى فيلم سينمائي لم يعرض بعد بعنوان «عفريت ترانزيت» مع بيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمود الليثي واستعدادها لفيلم جديد مع كندة علوش وباسم سمرة وإياد نصار للمخرج عصام عبدالحميد.

برنامج «حلوة يا دنيا» يعرض على قناة «تن» يومي الأحد والإثنين الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة.