5 أيام وتنتهي رحلة «موسى»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يوليو 2020, 04:55 مساء
بوستر فيلم «موسى» (خاص لـ بوابة الوسط)

خمسة أيام فقط تفصل المخرج بيتر ميمي عن الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد «موسى»، الذي بدأ تصويره منذ تسعة أشهر، الفيلم ينتمي إلى نوعية الإنتاجات الضخمة، ويلعب بطولته عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، منهم إياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وصلاح عبدالله وأسماء أبو اليزيد وسارة الشامي.

وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي الذي يجنح نحو دراما الأكشن والإثارة.

تصوير الفيلم بدأ قبل تسعة أشهر، وتحديدا في أكتوبر الماضي، لكنه توقف بسبب انشغال المخرج بيتر ميمي بتصوير مسلسل «الاختيار»، وأيضا في ظل جائحة «كورونا» التي اجتاحت العالم لأكثر من أربعة أشهر.

فيلم موسى من إنتاج «سينرجي فيلمز» و«نيوسينشري» و«أفلام مصر العالمية»، وتم فيه استخدام أحدث تقنيات الغرافيكس العالمية.

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