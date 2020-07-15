تمثال لمتظاهرة سوداء يحل محل تمثال تاجر عبيد

قاعدة تمثال إدوارد كولستون أسقطه متظاهرون بمدينة بريستول في إنجلترا (رويترز)

حل تمثال لمتظاهرة سوداء ترفع قبضتها في الهواء محل تمثال تاجر عبيد إنجليزي من القرن السابع عشر أسقطه متظاهرون مناهضون للعنصرية الشهر الماضي في مدينة بريستول الساحلية.

وانتزع المتظاهرون تمثال إدوارد كولستون، الذي جنى ثروة طائلة من تجارة العبيد في غرب أفريقيا، وألقوا به في الميناء الشهر الماضي في أعقاب وفاة جورج فلويد الأميركي من أصل أفريقي وهو‭ ‬في قبضة الشرطة في مدينة منيابوليس الأميركية يوم 25 مايو، وفقا لوكالة رويترز.

وأثارت وفاة فلويد احتجاجات تطالب بالمساواة على أساس عرقي وإصلاحات في الشرطة في الولايات المتحدة كما في مختلف أرجاء العالم.

وذكرت جريدة «ذا غارديان» أن فريقا يشرف عليه الفنان مارك كوين وضع في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء تمثال جين ريد، التي صُورت وهي تقف على قاعدة تمثال كولستون.

وقال كوين على إنستغرام مع صورة لعمله الفني الجديد «جين ريد وأنا كشفنا النقاب عن عمل معاصر للعرض العام بعنوان (صعود القوة (جين ريد) 2020) على منصة تمثال إدوارد كولستون الخالية في بريستول».