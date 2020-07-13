«ميس إيجيبت» تحاور نسرين طافش برعاية مادلين طبر (فيديو)

ملكة جمال مصر آلاء عاطف (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت آلاء عاطف ملكة جمال مصر (2019) أن حلم وصولها إلى هذا اللقب لم يكن سهلا، حيث تابعت كل مسابقات الجمال في العالم، وظلت تذاكر الأمر وكانه امتحان ثانوية عامة، حتى وصلت إلى اللقلب.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج"حلوة يا دنيا" للفنانة مادلين طبر: "أن الأمر لم يكن سهلا والمشوار حتى الوصول إلى اللقب كان صعبا للغاية فهو لا يعتمد على الجمال فقط بل إن الأمر يعتمد على أمور أخرى ومنها الروح والذكاء والثقافة.

واستكملت حديثها: "هناك العديد من الأمور كان من المقرر أن أقوم بها ولكن أزمة فيروس كورونا حالت دون ذلك". واستطردت قائلة، "من أحلامي أن أعمل سفيرة لمصر في الخارج أو مذيعة فأنا خريجة ألسن عين شمس قسم إسباني".

وخلال الفقرة تلقت الفنانة مادلين طبر اتصالا هاتفيا من الفنانة السورية نسرين طافش والتي تحدثت فيه عن مسلسلها الجديد"الوجه الآخر"، وحققت طبر حلم آلاء بأن تكون مذيعة على الهواء من خلال توجيهها أسئلة للفنانة نسرين طافش وعن طبيعة دورها في المسلسل الجديد الذي بدأ تصويره أخيرا.

برنامج"حلوة يا دنيا" للفنانة مادلين طبر يعرض يومي الأحد والإثنين على قناة "تن" الفضائية.