دار «متروبوليتان أوبرا» في نيويورك تنظم حفلات افتراضية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يوليو 2020, 12:58 مساء
التينور يوناس كوفمان والسوبرانو إينفا مولا خلال تدريبات على أوبرا "كارمن" لجورج بيزيه (أ ف ب)

أعلنت دار «متروبوليتان أوبرا» في نيويورك المغلقة منذ مارس الماضي مبادرة افتراضية بمشاركة مغنين كبار في ظل استمرار انتشار جائحة «كوفيد-19».

وتخطط الدار النيويوركية الشهيرة لأكثر من عشر حفلات يمكن حضورها عبر الإنترنت، مالي حتى ديسمبر بمشاركة مغنين من عبر العالم. ويبلغ سعر البطاقة عشرين دولارًا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتنطلق العروض في 18 يوليو الحالي مع التينور الألماني يوناس كوفمان مع عرض أمام دير كلوستر بولينغ القديم قرب ميونيخ منشدًا بعضًا من أشهر ألحان الأوبرا مثل «نيسون دورما» من «توراندوت» لبوتشيني ومن أعمال مثل «توسكا» وكارمن».

وفي عروض أخرى، تقدم السوبرانو الأميركية رينيه فليمينع عرضًا في متحف «دامبارتون أوكس» في واشنطن في أغسطس، فيما تحيي السوبرانو الروسية آنا نيتريبكو عرضًا من قصر ليشتنشتاين في فيينا،ولا تزال الدار تعمل على تفاصيل العروض الأخرى وهي لن تقام أمام حضور، على ما أوضحت ناطقة باسمها.

وينوي الباريتون الويلزي براين تيرفل تقديم حفلة من كنيسة لم تحدد بعد لمناسبة أعياد نهاية السنة في ديسمبر، وقال تيرفل خلال مؤتمر صحفي عبر زوم «نأمل بحلول ذلك التاريخ أن نتمكن من تشكيل فرقة موسيقية بطريقة ما».

وستحيي السوبرانو الأميركية أنجيل بلو حفلة في ديسمبر في نيويورك في مكان لم يكشف عنه بعد، وقالت بلو وهي أميركية سوداء إنها تأمل في تأدية بعض الأغاني الوطنية لتوحيد المواطنين بعد الاحتجاجات الواسعة المنادية بالعدالة الاجتماعية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود دار الأوبرا لإبقاء التواصل مع الجمهور وتحقيق بعض الإيرادات في وقت لا تزال العروض الحية بحضور الجمهور، معلقة، وألغت دار «متروبوليتان» الشهر الماضي موسم الخريف للعام 2020. وتنوي الآن إطلاق الموسم في 31 ديسمبر.

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