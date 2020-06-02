فرق موسيقية تنشر الأمل في شوارع ليتوانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 04:04 مساء
فرقة أوركسترا شاركت في حفلة نظمت في شوارع ليتوانيا لرفع معنويات السكان (أ ف ب)

عزفت مئات الفرق الموسيقية في شوارع ليتوانيا الإثنين لرفع معنويات السكان بعدما رفعت السلطات الحظر على التجمعات العامة بعد أشهر من فرض حالة الطوارئ لمكافحة وباء كوفيد-19.

قدّمت حوالى 400 فرقة عروضا مدتها 15 دقيقة في مدن وبلدات في أنحاء البلاد التي تضم 2,8 مليون شخص في مبادرة رعتها الحكومة، وفقا لوكالة فرانس برس.

وذكّرت تلك المشاهد الفرحة بما يسمى "ثورة الغناء" التي ساعدت ليتوانيا ودول البلطيق الأخرى إستونيا ولاتفيا على التحرر من الاتحاد السوفياتي، وقال موديستاس باركاوسكاس قائد أوركسترا فيلنيوس سانت كريستوفر تشامبر، إنه كان يريد أن ينشر بعضا من التفاؤل عبر أربع مقطوعات موسيقية كلاسيكية عزفت في حي الأعمال في العاصمة.

وأضاف أمام عشرات المتفرجين بعدما عزفت الأوركسترا قطعة موسيقية لموتسارت "إن أعضاء فرقتنا سعيدون جدا لالتقائهم مجددا والعزف معا" مضيفا "نريد أن نشارككم سعادتنا لأن الموسيقى هي دواء للروح".

ورفعت ليتوانيا معظم القيود الاجتماعية والتجارية التي فرضتها منذ منتصف مارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والاثنين، أعطت الحكومة الضوء الأخضر للتجمعات العامة التي تضم ما يصل إلى 300 شخص، كما توقفت عن طلب الحجر الصحي للوافدين إليها من أكثر 20 دولة أوروبية.

وقالت الحكومة إن الحفلة الموسيقية تهدف إلى "إظهار الامتنان للشعب الليتواني لجهوده الناجحة في التغلب على الموجة الأولى من كوفيد-19"، غير أن المعارضة رفضت هذه المبادرة ووصفتها بأنها حيلة من الحكومة لتعزيز موقعها قبل الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر.

وسجّلت ليتوانيا ثلاث إصابات جديدة فقط بفيروس كورونا الاثنين ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 1676 و70 وفاة، أي أقل بكثير من معظم دول الاتحاد الأوروبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب: نشر «آلاف الجنود المدجّجين بالأسلحة» في واشنطن
دولى
الكشف عن مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«تستطيع الخروج اليوم» يفوز بجائزة مهرجان eurasia بموسكو
ثقافة وفن
الصينيون في كندا عرضة لإساءات عنصرية متزايدة
منوعات
المسماري يعلن «إعادة السيطرة» على منطقة الأصابعة
ليبيا
أبوظبي تحظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها اعتبارا من غد
عربى
نقل ترامب إلى مخبأ سري أثناء مواجهات وإطلاق غاز مسيل للدموع أمام البيت الأبيض
دولى
ترامب يصنف حركة «أنتيفا» كـ«منظمة إرهابية» بعد اتهامها بقيادة مظاهرات مينيسوتا
دولى
باشاغا: هناك مؤسسات داخل الدولة تقف أمام تطلعات وطموحات وزارة الداخلية
ليبيا
روسيا تصف رد فعل ترامب على مهمة إطلاق رحلة أميركية للفضاء بـ«الهستيريا»
دولى
«المركزي» بنغازي يصدر ردا تفصيليا على الخارجية الأميركية بشأن شحنة العملات ...
ليبيا
إصابات «كورونا» تتجاوز 6 ملايين حالة في العالم: الوباء يجتاح البرازيل وأوروبا ...
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف تأثير «كورونا» على المسنين المصابين بـ«السكري»