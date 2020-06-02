فرق موسيقية تنشر الأمل في شوارع ليتوانيا

فرقة أوركسترا شاركت في حفلة نظمت في شوارع ليتوانيا لرفع معنويات السكان (أ ف ب)

عزفت مئات الفرق الموسيقية في شوارع ليتوانيا الإثنين لرفع معنويات السكان بعدما رفعت السلطات الحظر على التجمعات العامة بعد أشهر من فرض حالة الطوارئ لمكافحة وباء كوفيد-19.

قدّمت حوالى 400 فرقة عروضا مدتها 15 دقيقة في مدن وبلدات في أنحاء البلاد التي تضم 2,8 مليون شخص في مبادرة رعتها الحكومة، وفقا لوكالة فرانس برس.

وذكّرت تلك المشاهد الفرحة بما يسمى "ثورة الغناء" التي ساعدت ليتوانيا ودول البلطيق الأخرى إستونيا ولاتفيا على التحرر من الاتحاد السوفياتي، وقال موديستاس باركاوسكاس قائد أوركسترا فيلنيوس سانت كريستوفر تشامبر، إنه كان يريد أن ينشر بعضا من التفاؤل عبر أربع مقطوعات موسيقية كلاسيكية عزفت في حي الأعمال في العاصمة.

وأضاف أمام عشرات المتفرجين بعدما عزفت الأوركسترا قطعة موسيقية لموتسارت "إن أعضاء فرقتنا سعيدون جدا لالتقائهم مجددا والعزف معا" مضيفا "نريد أن نشارككم سعادتنا لأن الموسيقى هي دواء للروح".

ورفعت ليتوانيا معظم القيود الاجتماعية والتجارية التي فرضتها منذ منتصف مارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والاثنين، أعطت الحكومة الضوء الأخضر للتجمعات العامة التي تضم ما يصل إلى 300 شخص، كما توقفت عن طلب الحجر الصحي للوافدين إليها من أكثر 20 دولة أوروبية.

وقالت الحكومة إن الحفلة الموسيقية تهدف إلى "إظهار الامتنان للشعب الليتواني لجهوده الناجحة في التغلب على الموجة الأولى من كوفيد-19"، غير أن المعارضة رفضت هذه المبادرة ووصفتها بأنها حيلة من الحكومة لتعزيز موقعها قبل الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر.

وسجّلت ليتوانيا ثلاث إصابات جديدة فقط بفيروس كورونا الاثنين ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 1676 و70 وفاة، أي أقل بكثير من معظم دول الاتحاد الأوروبي.