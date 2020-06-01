«تستطيع الخروج اليوم» يفوز بجائزة مهرجان eurasia بموسكو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يونيو 2020, 03:53 مساء
بوستر الفيلم (خاص لـ بوابة الوسط)

فاز الفيلم المصري الروائي القصير «تستطيع الخروج اليوم» للمخرج مختار علي بحائزة أفضل فيلم في مهرجان eurasia بموسكو.

وفيلم «تستطيع الخروج اليوم» من إنتاج المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي .

وتدور أحداثه في إطار يوم مشحون بالتوترات وسوء الحظ حيث يهرب البطل باحثا عن الأمان في عالمه البائس .

الفيلم تأليف وإخراج مختار علي، مونتاج منار حسني، مدير تصوير نادر جلال، مهندس ديكور أسامة الشناوي، مدير إنتاج محمد حمدي، مكساج رامي حسين، صوت إبراهيم عبدالعزيز .

ومن تمثيل سامح فكري، أحمد النبوي، أمنية العربي، محمد عبدالجواد، محمد شلش، عماد مجاهد، سامر المنياوي.

المخرج مختار علي (خاص لـ بوابة الوسط)
شهادة الجائزة التي حصل عليها الفيلم (خاص لـ بوابة الوسط)
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