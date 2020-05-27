الموقع السياحي الأكثر زيارة في إيطاليا يفتح أبوابه مجددا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 مايو 2020, 10:45 صباحا
صورة مؤرخة في 7 مارس 2020 لأشخاص أمام الكولوسيوم في روما (أ ف ب)

أعلن مصدر رسمي أن الكولوسيوم في روما، الموقع السياحي الأكثر زيارة في إيطاليا، سيعيد فتح أبوابه أمام الزوار في الأول من يونيو.

ويأتي ذلك بعد أكثر من شهرين على إغلاقه لمواجهة تفشي فيروس «كورونا المستجد»، وسيضاء لهذه المناسبة بألوان علم إيطاليا، حسب «فرانس برس».

وجاء في بيان صادر عن هذا الموقع الأثري الذي يجذب سنويا أكثر من سبعة ملايين زائر «سيعاد فتح مدرج فلافيان المسجل في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي للبشرية للجمهور أخيرا وفق معادلة إمكان الاستقبال مع المحافظة خصوصا على السلامة».

وأضاف: «كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة جدا، مع صمت سريالي»، لكن هذا الموقع الأثري في روما القديمة سيعاد فتحه الإثنين «مع توفير الحماية الصحية الكافية للموظفين والزوار على حد سواء» مع وضع جداول معدلة لتجنب حشود ساعة الذروة.

وتابع البيان: «بهدف الاحتفال بهذه اللحظة المهمة (...) وتضامنا مع جميع الذين فقدوا أقاربهم وأصدقاءهم بالوباء، سيضاء الكولوسيوم مساء اليوم السابق (الأحد) بألوان العلم الإيطالي، كرمز للتضامن».

وتقوم إيطاليا بإعادة فتح معالمها الشهيرة تدريجيا على أمل إحياء قطاع السياحة الحيوي للاقتصاد بأسرع وقت ممكن، والذي تضرر من وباء «كوفيد-19» الذي قضى جراءه 32 ألف شخص في البلاد، كما ستعيد الحكومة فتح الحدود في 3 يونيو.

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