نجوم يسلطون الضوء على جهود العلماء والأطباء لمكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 مايو 2020, 04:46 مساء
جوليا روبرتس تقود النجوم لتسليط الضوء على جهود العلماء والأطباء لمكافحة «كورونا» (أرشيفية:انترنت)

يحول مشاهير من بينهم الممثلة جوليا روبرتس والممثل هيو جاكمان والمغني بوبي براون صفحاتهم بوسائل التواصل الاجتماعي إلى منصات لنشر الحقائق الطبية والترويج للأسلوب العلمي في مواجهة جائحة «كوفيد-19».

تفتتح المشروع، الخميس، روبرتس، الحائزة جائزة الأوسكار في 2001 عن دور البطولة في فيلم إيرين بروكوفيتش، بإجراء مقابلة مع الطبيب أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، وفقا لوكالة «رويترز».

تحمل المبادرة اسم «باس ذا مايك» أو «مرر الميكروفون» وتنظمها مؤسسة وان كامبين غير الهادفة للربح من أجل تسليط الضوء على «خبراء الصحة والاقتصاد لمناقشة سبل استجابة عالمية لجائحة كوفيد-19 التي اجتاحت العالم»، وتركز المبادرة على البيانات والعلم والحقائق.

ووفق مؤسسة وان كامبين سيكرس النجوم صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة يوم واحد للعاملين بالصفوف الأولى للتصدي للجائحة والخبراء في الصحة والاقتصاد ومجالات أخرى.

وحسابات كثير من المشاهير المشاركين في المبادرة لها متابعة واسعة بوسائل التواصل الاجتماعي، ويبلغ عدد متابعي روبرتس وجاكمان وبراون معا نحو 71 مليونا على تطبيق «إنستغرام» وحده.

ومن بين الممثلين المشاركين في المبادرة أيضا بينيلوب كروز وديفيد أويلو وسارة جيسيكا باركر وشايلين وودلي وراين ويلسون.

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