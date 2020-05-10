بوب ديلان يعلن ألبوما جديدا

المغني وكاتب الأغاني الأميركي بوب ديلان (أرشيفية:انترنت)

يطلق المغني وكاتب الأغاني الأميركي بوب ديلان، الشهر المقبل، أول ألبوماته في ثمانية أعوام بعد طفرة إبداعية للرجل الذي يعد أحد أكثر كتاب الأغاني تأثيرًا في العالم.

وذكر بيان مقتضب على الموقع الرسمي لديلان، الجمعة، أن ألبوم «رف آند راودي ويز» سيطرح في 19 يونيو، وفقًا لوكالة «رويترز».

وجاء الإعلان في أعقاب إطلاق ديلان، في وقت متأخر الخميس، أغنية جديدة ثالثة له بعنوان «فولس بروفيت»، وكان ديلان فاجأ متابعيه في أواخر مارس بإطلاق أغنية «ميردر موست فول» المستوحاة من اغتيال الرئيس الأميركي السابق جون كينيدي قبل خمسة عقود.

ولم يقدم ديلان، الذي يتجنب الدعاية رغم أنه لا يزال يقوم بجولات في أنحاء العالم، أي تفاصيل بشأن موعد تسجيل موسيقى الألبوم الجديد.

وكانت كلمات أغنية «لايك أرولينغ ستون» المدونة بخط يد ديلان حققت رقمًا قياسيًّا بلغ مليوني دولار فى 2014 عند بيعها في مزاد لدار «سوذبي» في نيويورك.