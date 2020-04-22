ياسر جلال يودع «الفتوة» في الأسبوع الأول من رمضان

بوستر مسلسل «الفتوة» (أرشيفية: الإنترنت)

يواصل السيناريست هاني سرحان العمل على تعديلات الحلقات الأخيرة من مسلسل «الفتوة» بطولة النجم ياسر جلال، المقرر عرضه على قناة «الحياة» في رمضان.

يستمر تصوير المسلسل حتى الأسبوع الأول من رمضان، مع حرص فريق العمل وشركة «سينرجي» المنتجة للعمل على أخذ الإجراءات الاحترازية الكاملة من أجل فيروس «كورونا».

تدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والإثارة عن عالم الفتوات في مصر المحروسة قبل سيادة القانون.

يشارك في بطولة مسلسل «الفتوة» أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، رياض الخولي، أحمد خليل، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، ليلى أحمد زاهر، مها نصار، أحمد جمال سعيد، وعايدة رياض، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة «سينرجي».