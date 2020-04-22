ياسر جلال يودع «الفتوة» في الأسبوع الأول من رمضان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 05:44 مساء
بوستر مسلسل «الفتوة» (أرشيفية: الإنترنت)

يواصل السيناريست هاني سرحان العمل على تعديلات الحلقات الأخيرة من مسلسل «الفتوة» بطولة النجم ياسر جلال، المقرر عرضه على قناة «الحياة» في رمضان.

يستمر تصوير المسلسل حتى الأسبوع الأول من رمضان، مع حرص فريق العمل وشركة «سينرجي» المنتجة للعمل على أخذ الإجراءات الاحترازية الكاملة من أجل فيروس «كورونا».

تدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والإثارة عن عالم الفتوات في مصر المحروسة قبل سيادة القانون.

يشارك في بطولة مسلسل «الفتوة» أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، رياض الخولي، أحمد خليل، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، ليلى أحمد زاهر، مها نصار، أحمد جمال سعيد، وعايدة رياض، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة «سينرجي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة العالمية»: مصدر «كورونا» المفترض هو الخفافيش
طب وصحة
لجنة مجابهة «كورونا» بمصراتة: مركز العزل لم يستقبل إلا حالة واحدة
ليبيا
القبلاوي: سفارتنا في لندن تتواصل مع أسرة الدكتور التيناز لتقديم كل المساعدات
ليبيا
متظاهرو لبنان يعودون إلى الشوارع «في سياراتهم» بسبب «كورونا»
عربى
الرئاسة الجزائرية: التحفظ على تعيين لعمامرة مبعوثا إلى ليبيا «إخفاق للأمين العام...
ليبيا
رويترز: ترامب سيدرس وقف واردات النفط من السعودية
اقتصاد
انتشار واسع لمقطع فيديو لشرطي يغني الأوبرا
منوعات
معلومات عن خطورة الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية
دولى
وفاة عبدالرحيم الكيب إثر نوبة قلبية
ليبيا
ماذا يعني انهيار سعر عقود الخام الأميركي إلى ما دون الصفر؟
ليبيا
قرار أممي يطالب بإتاحة اللقاحات المستقبلية لـ«كورونا» بصورة «عادلة»
دولى
السعودية تعلن تعليق الصلوات الخمس والتراويح بالحرمين في شهر رمضان
عربى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مصابي «كورونا» بكاميرات حرارية في محطات المترو