حسام الجمل يطلق أغنية «خليك في البيت» على «أنغامي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أبريل 2020, 02:10 مساء
بوستر أغنية «خليك في البيت» (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلق حسام الجمل «الحس» أغنية جديدة على تطبيق «أنغامي» تحمل عنوان «خليك في البيت» وقد شاركه الغناء مغني الراب «لفتي إم»

أغنية «خليك بالبيت» توجه رسالة إيجابية قدمت بطريقة طريفة حيث تذكرنا بضرورة غسل اليدين والبقاء في البيت وذلك لتجنب فيروس كورونا.

وعن هذه الأغنية قال حسام: «اعتمدنا على البساطة والدعوة إلى التفاؤل في إنتاج الأغنية لنكون قريبين من الجمهور العربي وذلك بهدف إيصال رسالتنا لكل الناس لأن الموسيقى هي اللغة الوحيدة التي يفهمها كل البشر وقررنا تقديم نصائح من خلال هذا العمل بطريقة مبهجة ويغلب عليها طابع الفرح والأمل لأن الانطباع الإيجابي عند الإنسان يقوي مناعته وأيضا لنشير من خلال الأغنية إلى أهمية عدم الخروج من المنزل وضرورة التعقيم».

الأغنية فكرة وكلمات (الحُسْ) حسام الجمل والإنتاج الموسيقى هشام وطني، ساكسفون لؤي خليفة، الموسيقى والصوت بدر مصطفى، تسجيل وميكساج إليڤن ستوديو، وقد لاقت استحسان الجمهور حيث دخلت الترند في العديد من الدول العربية منذ الساعات الأولى من إطلاقها.

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