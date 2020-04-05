المغنية البريطانية ماريان فايثفول تصاب بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 11:15 صباحا
المغنية البريطانية ماريان فايثفول في باريس، 25 نوفمبر 2016 (أ ف ب)

دخلت المغنية البريطانية نجمة الستينات ماريان فايثفول المستشفى بعدما شخصت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما قالت الشركة التي تتولى إدارة أعمالها.

وغردت وكالة «ريبابليك ميديا» المتخصصة بشؤون الأوساط الموسيقية أكد وكيل أعمال ماريان فايثفول أنها تعالج من مرض كوفيد-19 في مستشفى في لندن.

وأضافت الوكالة «هي في وضع مستقر وتستجيب للعلاج. نتمنى لها شفاء عاجلا وكاملا»، وفق «فرانس برس».

وكتبت الفنانة الأميركية بيني أركايد صديقة المغنية البريطانية البالغة 73 عاما عبر «فيسبوك»، أن ماريان فايثفول توجهت الثلاثاء، إلى المستشفى بعدما بدأت بالسعال عندما كانت في الحجر.

وأضافت أن فايثفول «تجاوزت أشياء كثيرة في حياتها وتغلبت عليها».

وكانت ماريان فايثفول من نجمات الستينات وقد برزت في سن السابعة عشرة بفضل أغنية «أز تيرز غو باي» التي كتبها ميك جاغر وكيث ريتشارد من فرقة «رولينغ ستونز».

وإلى جانب كونها مغنية ومؤلفة أغان، خاضت التمثيل المسرحي والسينمائي خلال مسيرتها الممتدة على خمسة عقود. وقد عانت مشاكل إدمان مخدرات كبيرة، فضلا عن مشاكل صحية أخرى.

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