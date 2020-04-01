حفل لأصالة ومسرحية «الملك هو الملك» ضمن مبادرة «خليك في البيت»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 01:52 مساء
بوستر مبادرة وزارة الثقافة المصرية (خاص لـ بوابة الوسط)

تتواصل عروض المبادرة الإلكترونية «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك»، حيث يعرض في التاسعة مساء الخميس، عبر قناة وزارة الثقافة على «يوتيوب» حفل للفنانة السورية أصالة.

يتضمن الحفل باقة من أعمالها الخاصة التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة، منها «صندوق صغير» و«بعدك عني» و«مابقاش سر» و«الحقيقة»، وغيرها.

يعقب الحفل، المسرحية الشهيرة «الملك هو الملك» تأليف سعد الله ونوس، أشعار أحمد فؤاد نجم ومن إخراج مراد منير، وتروي قصة ملك يخرج من قصره متنكرا مع وزيره للبحث عن وسيلة للترفيه، فيلتقي تاجرا مفلسا يمضي وقته في الحانة ويحلم بأن يصبح حاكم المدينة، فيقرر الملك أن يحقق حلمه ليوم واحد وتتوالى الأحداث.

المسرحية من بطولة صلاح السعدني ومحمد منير وفايزة كمال وحسين الشربيني ولطفي لبيب وعلي حسنين ومجدى فكري.

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