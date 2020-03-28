بث عروض مسرح بولشوي على «يوتيوب»

قاعة مسرح بولشوي في موسكو في 24 أكتوبر 2011 (أ ف ب)



في محاولة للحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد، بدأ مسرح بولشوي الروسي بث أفضل عروضه عبر «يوتيوب».

وقال المسرح في بيان: «للمرة الأولى في التاريخ، سيبث البولشوي عبر الإنترنت سلسلة من عروض الحفلات المسجلة في الماضي والتي تشكل جزءا من مجموعتها الذهبية»، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

وسيتمكن المشاهدون على قناة البولشوي الرسمي عبر «يوتيوب»، حتى 10 أبريل، من متابعة ستة عروض «من دون قيود جغرافية»، وفق المصدر عينه.

وأول العروض كان باليه بحيرة البجع، حيث أتيح للعموم مشاهدته الجمعة عند الساعة 16.00 ت غ، على أن تتبعه في الأيام التالية في التوقيت عينه أوبرا بوريس غودونوف وباليه «الجميلة النائمة».

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وسيبقى كل عرض متاحا على «يوتيوب» لفترة 24 ساعة بعد بدء عرضه. وذكّر مدير مسرح بولشوي، فلاديمير أورين، بأن «المسرح لطالما قدم للناس مشاعر وأحاسيس فريدة».

وقال:«بطبيعة الحال لا نريد فقدان التواصل مع الجمهور»، آملا في أن تسهم هذه المبادرة في «تحسين المعنويات وتقديم صحة روحية على الأقل لمحبي فن البولشوي».

وسجلت روسيا رسميا 840 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، بحسب آخر الإحصاءات المنشورة الخميس.

