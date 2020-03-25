30 عرضا مسرحيا مجانا للجمهور المصري ضمن مبادرة «الثقافة بين إيديك»

رئيس البيت الفني للمسرح المصري، الفنان إسماعيل مختار (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح المصري أنه وفي إطار مبادرة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك»، والتي أطلقتها إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، يشارك البيت الفني للمسرح بـ30 عرضا مسرحيا ضمن المبادرة تتضمن مجموعة من روائع المسرح المصري في تاريخه الحديث، لتكون بين أيدي المواطنين عبر قناة وزارة الثقافة المصرية على موقع «يوتيوب» بالمجان، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للمسرح.

وأضاف مختار أن العروض المشاركة بالمبادرة تتنوع ما بين عروض لكبار النجوم منها «الملك هو الملك»، «أهلا يا بكوات»، «الإسكافي ملكًا»، «أولاد الغضب والحب»، «رجل القلعة» وغيرهم، وعروض لشباب فناني البيت الفني للمسرح منها «شيزلونج»، «السيرة الهلامية».

وأيضا تتضمن العروض إنتاج البيت الفني للمسرح خلال الأعوام القليلة الماضية منها «الساعة الأخيرة»، «أنا كارمن»، «كوميديا البؤساء»، «شباك مكسور»، «الثامنة مساء»، «ترنيمة الفلاح الفصيح» وغيرها، بالإضافة إلى عروض الأطفال والعرائس منها «عبور وانتصار»، «القطط»، «محطة مصر»، وهي عروض حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضها، وأيضا بمشاركة عرض «أوبرا بنت عربي»، وهو عرض دمج ما بين الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة والفنانين الطبيعيين.

وتتوقف حاليا جميع أنشطة البيت الفني للمسرح تماما بالمسارح في إطار جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بالحد من التجمعات نهائيا وحتى إشعار آخر.