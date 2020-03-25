مقر مهرجان «كان» يفتح أبوابه للمشردين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 02:39 مساء
مقر مهرجان «كان» يفتح أبوابه للمشردين (رويترز)

فتح المقر المخصص لإقامة مهرجان «كان» السينمائي أبوابه للمشردين في المدينة الفرنسية، في ظل حالة الإغلاق بسبب فيروس «كورونا» المستجد.

وكان من المقرر أن يقام المهرجان السينمائي السنوي في المنتجع الواقع بمنطقة الريفييرا الفرنسية من 12 وحتى 23 مايو المقبل، لكن المنظمين قرروا الأسبوع الماضي تأجيل الحدث حتى أواخر يونيو، وفتحت قاعة المهرجان أبوابها للمشردين، الجمعة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت دومينيك أود لاسيه وهي مسؤولة في رئاسة بلدية «كان»: «كل ليلة يأتينا ما بين 50 و70 شخصا»، وقبل ثمانية أيام، طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من المواطنين البالغ عددهم 67 مليون نسمة البقاء في منازلهم لحماية أنفسهم من الجائحة وإبطاء انتشارها، ويشكل ذلك مشكلة كبيرة لما يقدر بنحو 12 ألف مشرد يعيش في الشوارع الفرنسية.

وهناك قلق من أن يكون للفيروس تأثير ضخم على المشردين الذين يعيشون في ظل الافتقار لوسائل التعقيم المناسبة، والذين يعانون في بعض الأحيان من مشاكل صحية.

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