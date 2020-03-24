وفاة عازف الساكسوفون الشهير مانو ديبانغو جراء «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 11:52 صباحا
عازف الساسكوفون مانو ديبانغو في أيفوري هوتيل بأبيدجان، 29 يونيو 2018 (أ ف ب)

توفي عازف الساكسوفون الكاميروني الشهير مانو ديبانغو في فرنسا، جراء إصابته بكوفيد-19 عن 86 عاما، بحسب ما أفاد تييري دوروبير ناشر أعمال الفنان الموسيقية وكالة «فرانس برس».

وبات ديبانغو أسطورة الأفرو-جاز، أول نجم عالمي يقضي جراء إصابته بالفيروس. وأوضح دوروبير «توفي صباحا في أحد مستشفيات منطقة باريس».

وجاء عبر صفحة الفنان على «فيسبوك» أن «مراسم الدفن ستتم في إطار عائلي محض وسيقام له تكريم لاحق في أقرب فرصة ممكنة».

ومانو ديبانغو هو مؤلف إحدى أشهر الأغاني في مجال موسيقى العالم «سول ماكوسا» في العام 1972.

وكان هذا العمل أغنية ثانوية في أسطوانة مكرسة لنشيد لمنتخب الكاميرون لكرة القدم لمناسبة كأس الأمم الأفريقية.

ورصدها منسقو الأسطوانات في نيويورك فعرفت نجاحا كبيرا. واتهم مانو ديبانغو مايكل جاكسون بالسرقة الفنية في أغنية من أسطوانته «ثريلر». وتوصل الفنانان إلى تسوية مالية.

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