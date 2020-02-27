هل يؤجل «كورونا» معرض بغداد الدولي للكتاب؟

هل يؤجل «كورونا» معرض بغداد الدولي للكتاب؟ (أرشيفية:انترنت)

تدرس مصر احتمالية المشاركة ضمن فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب بعد الإعلان، الخميس، عن اكتشاف حالة إصابة سادسة بفيروس «كورونا» في العراق.

وخاطب رئيس اتحاد الناشرين المصريين سعيد عبده، مدير معرض بغداد، عبدالوهاب الراضي، للاطمئنان على الوضع بخصوص انتشار الفيروس، ولبحث أمر إقامة المعرض في موعده أو تأجيله حتى يتم حصر الفيروس، وفقا لموقع «اليوم السابع».

وأكد عبدالوهاب الراضي أنه تواصل مع الجهات المعنية وتبين وجود أربع حالات مشتبه بهم، وأن سلامة الناشرين هو الأمر الأهم، ومن غير المقبول المخاطرة بسلامة الناشرين، لافتا إلى أن ما يتردد به مبالغات كبيرة، ولكن الاحتراز واجب وسيتم تحديد الأمر وصورته الكاملة خلال 48 ساعة.

وأكد اتحاد الناشرين المصريين على الناشرين المشاركين بمعرض بغداد الانتظار حتى يتم البت في الأمر، مؤكدا أن صحة وسلامة الناشر فوق كل اعتبار، وكان من المقرر انطلاق فعاليات المعرض في 4 مارس المقبل ويستمر حتى 15 من الشهر نفسه.

وكان قد تقرر تأجيل العديد من المعارض بسبب تفشي الفيروس، منها معرض الأطفال في بولونيا في إيطاليا، والذي كان من المقرر انطلاقه في الفترة من 30 مارس وحتى 2 أبريل المقبل.