إطلاق بوستر الوثائقي «رقصة لا تنسى» قبل عرضه

بوستر الفيلم الوثائقي «رقصة لا تنسى» (خاص لـ بوابة الوسط)

يعرض الفيلم الوثائقي «رقصة لا تنسى» في السابعة مساء يوم 1 مارس المقبل بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية.

الفيلم من تأليف آدم مكيوي وهو المنتج الفني للعمل وإخراج أدهم الصفتي، وإنتاج مؤسسة «مؤمنة كامل» للتنمية.

العرض سيتم بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا، ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، والفنانين نيللي كريم ونادين وأحمد يحيى والموسيقار هاني شنودة، وعدد كبير من النجوم ممن ظهروا بالفيلم.

الفيلم يروي قصة راقص الباليه العالمي ورئيس دار الأوبرا الراحل عبدالمنعم كامل.

يبدأ الفيلم بعزف مختارات من موسيقى الباليه العالمية يليها عرض الفيلم ثم إعلان دعم مؤسسة «مؤمنة كامل» لبعض راقصي الباليه الصاعدين وتكريمهم على المسرح.

وسيتم توزيع كتاب يتضمن شهادات ورسالة ماجستير عن فن الراحل أعدتها الباحثة بأكاديمية الفنون آيات عباس.