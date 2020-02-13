مدحت العدل يقاضي «أوبر» لتعديها على حقوقه كمؤلف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 فبراير 2020, 05:36 مساء
السيناريست مدحت العدل (أرشيفية: الإنترنت)

أعرب السيناريست المصري مدحت العدل عن أسفه من تورط شركة «أوبر» العالمية في إعلان عن النقل الجماعي متعدية على حقوقه كمؤلف لفيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» ومبدع للشخصية المحورية فيه التي جسدها الفنان محمد هنيدي» في الفيلم والإعلان، مستخدما جمل حوارية من الفيلم نفسه.

كما تورطت الشركة في استخدام أغنية من تأليفه أداها الفنان هنيدي أيضا في فيلم «همام في أمستردام» وتم ذلك دون ترخيص كتابي مسبق منه كمؤلف.

وتولى مكتب المحامي الدكتور حسام لطفي القضية، وبعد أن تواصل بالشركة العالمية نكلت الأخيرة وأبت ألا أن تتمم دعاياتها على حساب حقوق المؤلف.

وتم إخطار الجهات المعنية بما تم من تعد يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة وغلق المنشأة المتعدية ومصادرة مواد التعدي ونشر الحكم بالإدانة على نفقة المحكوم عليه، دون إخلال بالتعويضات المدنية المستحقة.

كما اضطلعت الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والبصرية بشؤونها، وكذلك مجلس الإعلام، وحرر محضر لدى شرطة «الإنترنت» باعتبار أن الإعلان متاح على الموقع الإلكتروني لشركة «أوبر» ويتضمن تعديا صارخا على حق المؤلف حيث حرصت الشركة على اقتباس كامل الإعلان من أفلام سينمائية ثلاثة هي «صعيدي في الجامعة الأمريكية» و«جاءنا البيان التالي» و«فول الصين العظيم»، في سابقة خطيرة لشركة عالمية واجب أن تحترم الحقوق وتردها إلى أصحابها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة رئيسة بعثة معبد «فلافيو» في لبدة
ثقافة وفن
طلاب ليبيون يفوزون في مسابقة التراث الثقافي العربي
ليبيا
في اليوم العالمي للإذاعة: مسيرة البرامج الرياضية الليبية المسموعة.. الدراجي ...
رياضة محلية
«أفريكوم» تبدي مرونة لتحويل بعض «مواردها» من الصومال لمواجهة التهديدات في ليبيا
ليبيا
قناة الوسط | أدرينالين adrenaline - الحلقة الـ 14: vortex
فيديو
الأمم المتحدة تعلن أسماء 112 شركة على صلة بالمستوطنات الإسرائيلية
عربى
قرار مجلس الأمن: التصدير غير المشروع للنفط يقوض حكومة الوفاق ومؤسسة النفط
ليبيا
«واشنطن بوست»: الاستخبارات الأميركية والألمانية تجسست على مئة دولة بواسطة شركة ...
دولى
30 عضوا من «تأسيسية الدستور» يطالبون البعثة الأممية بعدم التدخل في الشأن ...
ليبيا
ممثل «الوفاق» في اجتماعات «5+5»: قدمنا مقترحا «عمليا ويؤدي الغرض» ولكن الطرف ...
ليبيا
مجلس السلم الأفريقي يقترح ثلاثة إجراءات لوقف الاقتتال في ليبيا
ليبيا
فيصل علي: المال و«البيزنس» لا يصنعان الفنان
ثقافة وفن
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«واتساب» يتخطى عدد مستخدميها عتبة المليارين