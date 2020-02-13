مدحت العدل يقاضي «أوبر» لتعديها على حقوقه كمؤلف

السيناريست مدحت العدل (أرشيفية: الإنترنت)

أعرب السيناريست المصري مدحت العدل عن أسفه من تورط شركة «أوبر» العالمية في إعلان عن النقل الجماعي متعدية على حقوقه كمؤلف لفيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» ومبدع للشخصية المحورية فيه التي جسدها الفنان محمد هنيدي» في الفيلم والإعلان، مستخدما جمل حوارية من الفيلم نفسه.

كما تورطت الشركة في استخدام أغنية من تأليفه أداها الفنان هنيدي أيضا في فيلم «همام في أمستردام» وتم ذلك دون ترخيص كتابي مسبق منه كمؤلف.

وتولى مكتب المحامي الدكتور حسام لطفي القضية، وبعد أن تواصل بالشركة العالمية نكلت الأخيرة وأبت ألا أن تتمم دعاياتها على حساب حقوق المؤلف.

وتم إخطار الجهات المعنية بما تم من تعد يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة وغلق المنشأة المتعدية ومصادرة مواد التعدي ونشر الحكم بالإدانة على نفقة المحكوم عليه، دون إخلال بالتعويضات المدنية المستحقة.

كما اضطلعت الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والبصرية بشؤونها، وكذلك مجلس الإعلام، وحرر محضر لدى شرطة «الإنترنت» باعتبار أن الإعلان متاح على الموقع الإلكتروني لشركة «أوبر» ويتضمن تعديا صارخا على حق المؤلف حيث حرصت الشركة على اقتباس كامل الإعلان من أفلام سينمائية ثلاثة هي «صعيدي في الجامعة الأمريكية» و«جاءنا البيان التالي» و«فول الصين العظيم»، في سابقة خطيرة لشركة عالمية واجب أن تحترم الحقوق وتردها إلى أصحابها.