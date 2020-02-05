قائمة الأفلام المشاركة في مهرجان «أسوان»

المهرجان يعرض 31 فيلما تمثل 29 دولة (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إدارة مهرجان «أسوان الدولي لأفلام المرأة» قائمة تضم 31 فيلما تمثل 29 دولة للمشاركة في مسابقتي الأفلام القصيرة والطويلة بالدورة الرابعة، من بينها فيلمان يعرضان عالميا لأول مرة، و18 فيلما في عرضها الأفريقي الأول.

وتضم مسابقة الفيلم الطويل: «بعلم الوصول»، «منزل آجا» في عرضه الأفريقي الأول، و«أليس»، و«ذئب بالولي الذهبي»، و«زهرة بومباي»، و«الحلم الكونفوشيوسي» في عرضه الأفريقي والعربي الأول، و«غريزة» في عرضه الأفريقي والعربي الأول، و«في هدوء» في عرضه الأفريقي والعربي الأول، و«بكاريته» في عرضه الأفريقي والعربي الأول، و«أسماء الزهور» في عرضه الأفريقي والعربي الأول، بالإضافة إلى «مواسم العطش».

وتضم مسابقة الفيلم القصير: «بريجيت» في عرضه الأول في أفريقيا والدول العربية، و«آمن جدا» في عرضه الأول في أفريقيا والدول العربية، و«تستاهل يا قلبي» في عرضه العالمي الأول، و«عشب مرير» في عرضه الأول في أفريقيا والدول العربية، و«الرعاة الفقراء» في عرضه العالمي الأول، و«تشيو» في عرضه الأفريقي والعربي الأول، و«ابنة» المرشح لأوسكار أفضل فيلم تحريك قصير، و«مد عالي» في عرضه الأفريقي والعربي الأول، و«سأنتظر» في عرضه الأفريقي الأول، و«رحلة الاستراحة» في عرضه الأول في أفريقيا والدول العربية، و«باسيفيك»، و«اختر اسمًا» في عرضه الأفريقي والعربي الأول، و«رقية» في عرضه الأول في أفريقيا والدول العربية، و«حياكة المستقبل» في عرضه الدولي الأول، و«الأغنام والذئب وكوب الشاي» في عرضه الأول في أفريقيا والدول العربية، و«الحاصدون» في عرضه الدولي الأول، و«تينا» في عرضه الأول في أفريقيا والدول العربية، و«سارة لكل منكم»، و«من أجلنا، نحن المنعزلون» في عرضه العالمي الأول، و«شاب، لكنها ستعبر» في عرضه الدولي الأول.