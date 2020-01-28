إعلان جوائز مهرجان السودان للأفلام المستقلة

أعلن مهرجان السودان للأفلام المستقلة نتائج دورته السادسة، التي اُختُتمت مساء الإثنين، بتتويج الفيلم القصير «حاحاي الكلاب» للمخرجين صدام صديق وياسر فايز بجائزة «الفيل الأسود».

ويتناول الفيلم قصة الرجل السوداني درويش المتزوج من الهولندية نورا، بعد 26 عامًا في أوروبا، وبعد بلوغ ابنته سن الثامنة عشرة يظهر عشيق محتمل في حياة الابنة فتتحرك بداخل درويش مشاعر الأب العربي، ويستدعي من الذاكرة العادات والقيم التي تربى عليها في السودان ويدور حوار طويل بينه وبين زوجته بعد حفل عيد ميلاد الابنة، حسب «رويترز».

وأُقيم حفل ختام المهرجان في العاصمة الخرطوم، بحضور عدد من صناع السينما من داخل وخارج السودان، ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح ومدير الإذاعة والتلفزيون رشيد سعيد.

وتنافست في المسابقة الرسمية عشرة أفلام سودانية، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم «رحلة إلى كينيا» من إخراج إبراهيم أحمد وشهرته «سنوبي». ويدور الفيلم حول رحلة فريق داخل حافة صغيرة في طريقه من الخرطوم إلى كينيا مرورًا بإثيوبيا للحاق ببطولة تقام هناك.

وقال رئيس المهرجان طلال عفيفي في كلمة الختام: «السينما في السودان فن مقاوم ومرتبط بذاكرة الناس، كانت له بدايات منذ زمن طويل ولكن الظروف الاقتصادية والسياسية التي تدخلت بشكل سلبي منعت أن يكون هناك ثراء على مستوى الإنتاج أو الاحتكاك، مما أفقد السينما وصناعتها الكثير من مقومات النمو».

وأضاف: «اليوم نجد أنفسنا أمام بدايات جديدة يضيء قناديلها صهيب قسم الباري وأمجد أبو العلا ومروة زين وحجوج كوكا، بدايات قوية تستمد عزمها من التمرد والغضب والتطلع والروح الفنية العالية. لقد شرفنا هؤلاء السادة خلال الماضي بما نالوه من تقدير واهتمام العالم كله».

قدمت الدورة السادسة من مهرجان السودان للأفلام المستقلة، على مدى أسبوع، نحو 80 فيلمًا بين روائي وتسجيلي من 25 دولة في تسعة مواقع منها معهد جوته الألماني والمجلس الثقافي البريطاني والمركز الثقافي الفرنسي وبيت التراث والنادي القبطي ومؤسسة سودان فيلم فاكتوري.

مشهد من فيلم «حاحاي الكلاب» في مهرجان السينما الأفريقية، فرنسا (الإنترنت)