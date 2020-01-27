السنكي يصطحب «ملكٌ ورجال» إلى معرض القاهرة للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يناير 2020, 02:48 مساء

صدر حديثا عن دار «الرواد» للطبع والنشر كتاب جديد للكاتب والمؤرخ الليبي شكري محمد السنكي يحمل عنوان «ملكٌ ورجال».

وفي الكتاب، يتناول السنكي سيرة ومواقف وبطولات عدد من رجالات ليبيا المخلصين الذين كانوا حول الملك إدريس السنوسي، وهم بجانب بطولاتهم في مقاومة المحتل تقلدوا مناصب وزارية ورؤساء وزراء ورؤساء مجلسي النواب والشيوخ في ذلك الوقت.

والكتاب موجود حاليا بمعرض القاهرة للكتاب في دورته 51 التي تختتم في 4 فبراير، بجناح مكتبة «دار الرَّواد»، يقع بصالة رقم «3» جناح «A14».

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