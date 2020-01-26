سلسلة «كتاب الوسط» تزين معرض القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يناير 2020, 11:26 صباحا

طرحت مؤسسة الوسط الإعلامية عبر سلسلتها «كتاب الوسط» عددا من إصداراتها خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين.

وجاءت الإصدارات التي طرحتها سلسلة «كتاب الوسط» متنوعة لنخبة من الكتاب والأكاديميين الليبيين في عدة جوانب منها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

ومن أبرز هذه الإصدارات كتاب «الصادق النيهوم.. جامع المختلف عليه» من إعداد الكاتب أحمد الفيتوري، وكتاب «كلمات في محراب الوطن.. تحديات المخاض الديمقراطي» للأكاديمي زاهي المغيربي، وكتاب «التجريف الثقافي»، للقاص عمر الككلي، وكتاب «قهوة سي عقيلة»، للكاتب محمد عقيلة العمامي، وكتاب «يمشي على مهل ويسبقنا»، للدكتور نجيب الحصادي، وكتاب «ليبيا المكان والزمان والإنسان» للأكاديمي منصور محمد الكيخيا، وكتاب «التاريخ يتجهم والحياة تضحك» للكاتب سالم العوكلي، وكتاب «مختارات من وثائق الإدارتين البريطانيتين في برقة وطرابلس الغرب» للأستاذ علي محمد حمامة، وكتاب «بين الأمل والألم» مذكرات للسجين السياسي عمر المختار الوافي، كتاب «صورة نجيب سرور» للكاتب عبد العظيم قباصه.

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وتتوافر إصدارات سلسلة «كتاب الوسط» في المجموعة الدولية للنشر والتوزيع بالقاعة رقم «1» جناح «B47» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقام في منطقة التجمع الخامس.  

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يذكر أن الأديب أحمد الفيتوري هو المحرر المسؤول عن سلسلة «كتاب الوسط» التي تصدرها مؤسسة الوسط الإعلامية، وانطلقت إصداراتها منذ بداية العام 2018.

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