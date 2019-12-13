سلسلة «كتاب الوسط» تصدر كتاب «يمشي على مهل وسبقنا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 ديسمبر 2019, 09:38 مساء

عن سلسلة «كتاب الوسط» التي تصدرها مؤسسة «الوسط» الإعلامية، صدر كتاب «يمشي على مهل وسبقنا» للأكاديمي نجيب الحصادي.

الكتاب الذي صمم غلافه الدكتور جهاد منصور ورسمه محمد زيو يتكون من 611 صفحة من الحجم المتوسط، وهو الجزء الأخير من ثلاثية كان أولها «نتح الكمال» وثانيها «نوستالجيا».

يتضمن الكتاب مقالات وخطرات ودراسات بعضها يهتم بالشأن العام، وسائرها معنية بقضايا الفلسفة، حيث كتبت في الفترة من 2013 إلى 2018 وتعكس تعدد اهتمامات مؤلفها الفلسفية وبقضايا الشأن العام أيضًا.

صدور كتاب «ليبيا المكان والزمان والإنسان» عن سلسلة الوسط

يذكر أن الأديب أحمد الفيتوري هو المحرر المسؤول عن سلسلة «كتاب الوسط»، التي تصدرها مؤسسة الوسط الإعلامية، وانطلقت إصداراتها منذ بداية العام 2018.

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