صدور كتاب «ليبيا المكان والزمان والإنسان» عن سلسلة الوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 ديسمبر 2019, 11:59 صباحا

عن سلسلة «كتاب الوسط» التي تصدرها مؤسسة «الوسط» الإعلامية، صدر كتاب «ليبيا المكان والزمان والإنسان» للأكاديمي منصور محمد الكيخيا.

الكتاب الذي صمم غلافه الدكتور جهاد منصور ورسمه محمد زيو يتكون من 359 صفحة من الحجم الكبير، قسمها الكاتب إلى 3 أجزاء، الجزء الأول بعنوان «ليبيا المكان»، بينما جاء الجزء الثاني بعنوان «ليبيا الزمان»، أما الجزء الثالث فحمل عنوان «ليبيا الإنسان».

ولد الدكتور منصور محمد الكيخيا سنة 1939 بمدينة بنغازي حاصل على درجة الدكتوراه في جغرافيا السكان، حيث عمل في جامعة بنغازي، كما يعتبر الدكتور منصور محمد الكيخيا من الرعيل الأول لمؤسسي الحركة الكشفية في ليبيا. 

يذكر أن الأديب أحمد الفيتوري هو المحرر المسؤول عن سلسلة «كتاب الوسط» التي تصدرها مؤسسة الوسط الإعلامية وانطلقت إصداراتها منذ بداية العام 2018.

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