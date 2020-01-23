مغني الراب جوس ورلد توفي بجرعة زائدة من الأفيونيات

شباب خلال مسيرة لإحياء ذكرى وفاة مغني الراب الشاب جوس ورلد في شيكاغو، 13 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

توفي مغني الراب الأميركي جوس ورلد بسبب جرعة زائدة من الأفيونيات بشكل عرضي، وفقا لنتائج تشريح الجثة التي صدرت الأربعاء، في شيكاغو بعد أكثر من شهر من موت الفنان المفاجئ في أحد مطارات المدينة.

وأفادت خدمات الطب الشرعي في مقاطعة كوك بعد تشريح جثة مغني الراب واسمه الحقيقي جاراد هيغينز «سبب الوفاة عرضي»، وفق «فرانس برس».

وتوفي هيغينز بسبب تسمم بالأكسيكودون والكوديين، وهما من المسكنات القوية ينتميان إلى عائلة المورفين والهيروين.

والشهر الماضي، أصيب جوس ورلد باختلاجات في مطار شيكاغو في وقت كانت الشرطة تفتش فيه حقائبه بحثا عن أسلحة ومخدرات.

وعندما بدأ يشعر الفنان بتوعك حقنه أحد عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالية بجرعة من نالوكسون الذي يستخدم ترياقا في حالات الجرعات الزائدة من الأفيونيات.

وذكرت صحيفة «شيكاغو تريبيون» استنادا إلى مصادر في الشرطة لم تكشف عن اسمها أن المغني الذي يبلغ 21 عاما استعاد وعيه موقتا، إلا أن وفاته أعلنت لاحقا في مستشفى في ضاحية شيكاغو.

وعثرت الشرطة في حقائبه وحقائب المرافقين له على نحو 50 كيسا صغيرا من القنب الهندي وست زجاجات دواء سائل للسعال يحوي الكوديين وهو من الأفيونيات، فضلا عن مسدسات عدة.