الهيئة العامة للسياحة تشارك بندوة تدريبية في الصين

الهيئة العامة للسياحة تشارك بندوة تدريبية في الصين (فيسبوك)

شاركت الهيئة العامة للسياحة الليبية بندوة حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمدينة وو هان الصينية، استمرت 30 يومًا.

وشمل برنامج الندوة ورش عمل، وزيارات ميدانية إلى المراكز الفنية المتخصصة في مجال الاتصالات، ومحاضرات وتطبيقات عملية، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وأُختُتمت فعاليات الندوة، الجمعة، بمنح المشاركين شهادات معتمدة من معهد البريد والاتصالات الصيني المشرف على البرنامج التدريبي.

ويأتي هذا البرنامج الدراسي برعاية حكومة جمهورية الصين الشعبية، ضمن مشاريع التعاون بين وزارة الخارجية الليبية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية.

وقدم المشاركون من الهيئة المهندس أكرم إبراهيم أوهيبة، وأحمد عيسى الطاهر، هدايا تذكارية لمدير معهد البريد والاتصالات «تاو زي يونغ».

الهيئة العامة للسياحة تشارك بندوة تدريبية في الصين (فيسبوك)