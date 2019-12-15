أونيس يتفقد تجهيزات المعرض الوطني للكتاب بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 ديسمبر 2019, 11:47 صباحا
الاستعداد للمعرض الوطني للكتاب في مدينة مصراتة (فيسبوك)

زار رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس، يرافقه القائم بأعمال السفارة الليبية بدولة مالطا الحبيب الأمين، السبت، موقع المعرض الوطني للكتاب بأرض المعارض بمدينة مصراتة، ليقف على آخر التجهيزات تمهيدًا لافتتاحه.

وخلال هذه الزيارة اُستعرضت التجهيزات الفنية للمعرض، ونوقش سير عملها، مع اللجان المشاركة في تنظيم المعرض، وشدد رئيس الهيئة على ضرورة الانتهاء من باقي أعمال التجهيزات خلال اليومين القادمين، وأشار إلى أهمية التحضير الجيد من اللجان المنظمة استعدادًا لإطلاق هذا الحدث الثقافي، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة بحكومة الوفاق الوطني.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المعرض الوطني للكتاب 24 ديسمبر ويستمر حتى 3 يناير 2020.

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