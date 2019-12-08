عبدالوهاب والسعدني يقدمان حفل ختام «الإسكندرية المسرحى العربي»

أحمد السعدني وفتحي عبدالوهاب نجم حفل الختام (أرشيفية: الإنترنت)

تختتم فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة» في السابعة مساء الأحد، بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، بعد أن استمرت فعالياته على مدار الأسبوع الماضي بمشاركة 10 عروض عربية من 7 دول مختلفة، حيث يقدم حفل الختام الفنانان فتحي عبدالوهاب وأحمد السعدني.

يتضمن حفل الختام فقرات فنية متعددة، بجانب منح العروض الفائزة دروعا وشهادات تقدير، حيث تمنح الجوائز لأفضل عرض مسرحي، أفضل مخرج، أفضل نص مؤلف أو معد، أفضل ديكور، أفضل إضاءة، أفضل أزياء، أفضل تأليف أو إعداد موسيقي، أفضل تصميم رقصات، بالإضافة إلى جوائز أفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم الخاصة التي تمنح لعنصر من العناصر المتميزة بأحد العروض.

مهرجان «الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة» يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان، ونائبة رئيس المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي.