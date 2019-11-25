مكتب الثقافة يفرن يناقش «آفاق الثقافة الديمقراطية»

مكتب الثقافة يفرن يناقش «آفاق الثقافة الديمقراطية» (فيسبوك)

نظم مكتب الثقافة يفرن، صالونه الثقافي في بيت إيسلين، الجمعة 15 نوفمبر الجاري، بعنوان «آفاق الثقافة الديمقراطية»، بالتعاون مع منظمة ساليت قروب.

حضر الصالون كل من عضو المجلس البلدي يفرن سعيد أبوقصيعة، ورئيس قسم التعليم الأساسي بمراقبة التعليم يفرن محمد بشين، ومدير مكتب الثقافة يفرن عيسى بودية، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

تناول الصالون واقع الديمقراطية ودور المؤسسة الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني في نشر وترسيخ المفاهيم والآليات الديمقراطية وتأثيرها بنيويًّا في المجتمع، كما ناقش الحضور أيضًا دور مؤسسات المجتمع المدني في إبراز الكوادر والشخصيات السياسية والحقوقية.