مركز «وشم» يناقش المشاركة السياسية للمرأة في المجتمع الليبي

مركز «وشم» يناقش المشاركة السياسية للمرأة في المجتمع الليبي, (الإنترنت)

ناقش الصالون الأكاديمي بمركز «وشم» لدراسات المرأة، «المشاركة السياسية للمرأة في المجتمع الليبي»، من خلال أطروحة الدكتورة رجاء الدرسي، بعنوان »المشاركة السياسية للمرأة في ليبيا: دراسة نظرية تطبيقية (1977-2011)».

وخلال النقاش تناولت الدكتورة أم العز الفارسي، أثر التحول السياسي على المشاركة السياسية للمرأة في ليبيا، بينما ركزت الدكتورة انتصار أمبيه على المنظور الاجتماعي للمشاركة السياسية.

كما استضاف الصالون الأكاديمي جميلة الفلاق؛ للحديث عن تجربتها السابقة كوكيل لوزارة الثقافة والمجتمع المدني، حيث تعرضت لأهم تحديات العمل إبان فترة عملها.

ولفتت مديرة مركز وشم لدراسات وأبحاث المرأة الدكتورة عبير أمنينه، أن المركز سيركز في جلسات صالونه القادمة على دراسات وتقارير متنوعة وبمداخل ومدارس مختلفة لتقديمها إلى المهتمين والمجتمع المحلي.