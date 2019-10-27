اختتام مهرجان الفروسية والتراث الشعبي بالعجيلات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 أكتوبر 2019, 02:30 مساء
مهرجان الفروسية والتراث الشعبي بالعجيلات (موقع الهيئة)

اُختُتمت السبت بمدينة العجيلات، فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الفروسية والتراث الشعبي، «دورة الفارس الراحل محمد الصغير»، التي نظِّمت بشعار «ليبيا السلام والوفاء».

وتضمنت فعاليات المهرجان الذي انطلق الخميس واستمر لمدة ثلاثة أيام، عددًا من الأنشطة المصاحبة كالأكل الشعبي والعرس الليبي وعروض الفروسية التي شارك فيها أكثر من 70عقدًا من مختلف المدن الليبية، بالإضافة إلى السهرات الفنية الشعبية، والأمسيات الشعرية اليومية بمشاركة عدد من الشعراء الشعبيين، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

ونظمت مسابقة للقفز على الحواجز خلال عروض الفروسية، وشهد المهرجان أيضًا تكريم الفارس الراحل محمد الصغير.

ويهدف المهرجان الذي نظِّم برعاية الهيئة وبإشراف مجموعة من الشباب وأهالي المنطقة، لإبراز وتعزيز تراث وتقاليد الأجداد.

مهرجان الفروسية والتراث الشعبي بالعجيلات (موقع الهيئة)
مهرجان الفروسية والتراث الشعبي بالعجيلات (موقع الهيئة)
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