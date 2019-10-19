أغان شعبية لتوعية شعب قيرغيزستان اقتصاديا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 أكتوبر 2019, 03:37 مساء
الموسيقى الشعبية للتوعية على الاقتصاد في قيرغيزستان (أ ف ب)

في سابقة مثيرة للجدل، كلف البنك المركزي في قيرغيزستان فنانين شعبيين مشهورين الغناء حول التضخم وأسعار الفائدة، ويأتي ذلك ضمن حملة تهدف إلى تحسين الثقافة العامة في هذا الشأن.

وفي الإعلان الأول الذي يعرض على التلفزيون والإنترنت، يعزف المغني ومؤلف الأغاني الشهير، بيان أخماتوف، على آلة شبيهة بالعود تسمى «كوموز»، فيما يثني على جهود البنك المركزي لخفض التضخم، في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، حسب «فرانس برس».

ويقول في مقطع من الأغنية، التي يؤديها وهو يضع قبعة تقليدية بالأبيض والأسود ويرتدي سترة مطرزة: «من دون هذا (البنك) كان اقتصادنا سينهار».

وأوضح البنك في بيان أنه اختار مغنين شعبيين ليشاركوا في سلسلة مؤلفة من خمسة إعلانات؛ لأنه يريد أن يصل إلى الجمهور من خلال «قنوات تقليدية». وأضاف: «ليس من السهل بالنسبة إلى شخص عادي أن يفهم عمل البنك المركزي».

وتعد معدلات الفائدة المرتفعة التي تتجاوز ٢٠% على القروض مصدرًا رئيسيًّا لعدم رضا الشعب في هذا البلد الذي تعيش فيه غالبية مسلمة ويعتبر ثاني أفقر الجمهوريات الـ١٥ التي نشأت عقب انهيار الاتحاد السوفياتي.

وأشار البنك المركزي إلى أن الإعلانات لن تساهم فقط في إطلاع الناس على أسعار الصرف والسياسات النقدية، بل أيضًا ستقدم نصائح حول التدبير المنزلي وموازنات الأسر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدير «مكافحة الأمراض» لـ«الوسط»: 10 آلاف إصابة بـ«اللشمانيا»
ليبيا
اعتراف من البيت الأبيض يعزز موقف الساعين لعزل ترامب
دولى
جريدة «الوسط»: مدنيون يدفعون فاتورة الفشل الدولي والعناد المحلي
ليبيا
برنامج الإصلاح الاقتصادي يدخل مرحلة إنعاش جديدة
ليبيا
حقوقيون بالأمم المتحدة يدعون مالطا إلى بذل مزيد من الجهد في قضية «غاليتزيا»
دولى
مقاتلات أميركية تدمر مركزا للعمليات شمال سورية بعد الانسحاب منه
دولى
في العدد 204: المدنيون يدفعون فاتورة الحرب وإضراب المعلمين يشل المدارس
ليبيا
قصف مقر «كتيبة باب تاجوراء» بشارع بن عاشور بطرابلس
ليبيا
البزار للعناية بالبشرة المختلطة
أناقة وجمال
لودريان يحدد 7 أسس للخروج من الأزمة الليبية
ليبيا
حفتر لـ«سبوتنيك»: ندعم جهود سلامة وندعو لرفع حظر التسليح عن ليبيا
ليبيا
بعد غياب لعقود.. «باص المدينة» يعود لطرابلس بـ20 مسارا و35 حافلة كمرحلة أولى
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مكافحة البدانة مربحة اقتصاديا