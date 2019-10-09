«الجونة السينمائي» يمنح جائزته في سوق «مالمو» للفيلم التونسي «قبل ما يفوت الفوت»

الفائزون بجوائز سوق «مالمو للسينما العربية» (خاص لـ بوابة الوسط)

ضمن مساعيه لدعم السينما العربية داخل الوطن العربي وخارجه، يمنح مهرجان «الجونة السينمائي» جائزة لفيلم سينمائي عربي في مرحلة ما بعد الإنتاج في سوق مهرجان «مالمو للسينما العربية» في دورته الخامسة، التي أقيمت في الفترة ما بين 5 وحتى 8 أكتوبر 2019.

وذهبت جائزة المهرجان هذا العام إلى الفيلم التونسي في مرحلة ما بعد الإنتاج «قبل ما يفوت الفوت». الفيلم من إنتاج محمد على بن حمراء، ومن إخراج مجدي لخضر.

سوق مهرجان «مالمو للسينما العربية» منصة فريدة من نوعها لصناعة السينما في شمال أوروبا والعالم العربي، تهدف إلى تحفيز التعاون والإنتاج المشترك وفرص التوزيع بين المنطقتين. بينما يجمع منتدى المهرجان بين المنتجين وصناديق الدعم والموزعين السينمائيين من خلال الندوات وورش العمل والحوارات النقاشية.

واستقبلت الدورة الخامسة من سوق ومنتدى مهرجان «مالمو للسينما العربية»، جسر الإنتاج المشترك للأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة والقصيرة، أكثر من 54 مشروعا من الدول العربية والسويد وشمال أوروبا في مرحلة التطوير و45 فيلما متقدمة في مرحلة ما بعد الإنتاج، ووصل إجمالي المشاريع والأفلام المقدمة نحو 99 مشروعا. اختار مهرجان «مالمو» هذا العام 22 مشروعا وفيلما للتنافس على جوائز السوق والمنتدى.

واختتم مهرجان «مالمو للسينما العربية» فعاليات السوق الخاصة به بحفل توزيع جوائز السوق المقدمة من المهرجان ومن شركائه ورعاته أيضا، التي تبلغ نحو 110 آلاف دولار أميركي، وجاءت جوائز صندوق الدعم كما يلي:

جوائز مشروعات الأفلام القصيرة في مرحلة التطوير:

- جائزة «فيلم سينترم» لخدمات المونتاج بقيمة 30 ألف كرونة سويدية لمشروع «حبيب والحرامي» من إخراج نورس صقر.

- جائزة مهرجان «الأقصر للسينما الأفريقية» بقيمة 2000 دولار أميركي لمشروع «القمع» من لبنان، إخراج مايك مالاجاليان.

- جائزة «فيلم سكونه» بقيمة 3000 دولار أميركي لمشروع «سيرة شخصية» من السويد، إخراج باسم نبهان.

جوائز الفيلم الوثائقي الطويل في مرحلة التطوير:

- جائزة معهد الفيلم السويدي بقيمة 75 ألف كرونة سويدية لمشروع «البحث عن سعدة» من فلسطين، إخراج عرين عمري.

جوائز الفيلم الروائي الطويل في مرحلة التطوير:

- جائزة معهد الفيلم السويدي بقيمة 150 ألف كرونة سويدية لمشروع «لكي يتنفس البحر» من الأردن، إخراج زين دريعي.

جوائز الفيلم الوثائقي الطويل في مرحلة ما بعد الإنتاج:

- جائزة «تيم وان بروداكشنز» لخدمات تصميم ومزج الصوت والمونتاج بقيمة 2000 دولار أميركي لمشروع «كباتن الزعتري» من إخراج علي العربي.

- جائزة اتحاد الفنانين العرب بقيمة 2000 دولار أميركي لمشروع «المعلقات» من المغرب، إخراج مريم عدو.

- جائزة «إيماجيناريوم» بقيمة 3000 دولار أميركي لمشروع «جزائرهم» من إخراج لينا سولم.

جوائز الفيلم الروائي الطويل في مرحلة ما بعد الإنتاج:

- جائزة «ريد ستار» بقيمة 3000 دولار أميركي لمشروع «ميكا» من إخراج إسماعيل فروخي.

- جائزة «تيم وان برودكشنز» بقيمة 3000 دولار أميركي لمشروع «من أجل القضية» من المغرب، إخراج حسن بنجلون.

- جائزة «ذا سيل» خدمات مونتاج بقيمة 10000 دولار أميركي لمشروع «ميكا» من إخراج إسماعيل فروخي.

- جائزة «ذا سيل» تصحيح ألوان بقيمة 10000 دولار أميركي لمشروع «ميكا» من إخراج إسماعيل فروخي.

- جائزة مهرجان «الجونة السينمائي» بقيمة 5000 دولار أميركي لمشروع «قبل ما يفوت الفوت» من تونس، إخراج مجدي لخضر.

- جائزة «ليث برودكشن» لخدمات مزج الصوت لمدة 15 يوم بقيمة 12000 دولار أميركي لمشروع «قلتلك خلص» من لبنان، إخراج إيلي خليفة.

- جائزة «ماد سولوشنز» خدمات توزيع وتسويق بقيمة 20000 دولار أميركي لمشروع «نساء الجناح ج» من المغرب، إخراج محمد نظيف.