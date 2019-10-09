«ليل/خارجي» يفوز بجائزة أفضل فيلم بمهرجان مالمو

الممثل المصري شريف قاسم بطل فيلم ليل/خارجي (أرشيفية:انترنت)

فاز الفيلم المصري «ليل/خارجي» للمخرج أحمد عبدالله السيد بجائزة أفضل فيلم روائي طويل من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد الذي اختتم دورته التاسعة الثلاثاء.

الفيلم بطولة منى هلا وكريم قاسم وشريف الدسوقي وأحمد مالك وعمرو عابد وبسمة، ويدور حول مخرج شاب تتعثر محاولته لصنع فيلم سينمائي وتجمعه الصدفة بفتاة ليل وسائق سيارة أجرة، حيث تدور مغامرة تجمع الثلاثة لليلة واحدة في مدينة القاهرة، وفقا لوكالة رويترز.

وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة أيضا فاز التونسي أحمد الحفيان بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «فتوى»، بينما فازت المغربية فاطمة عاطف بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «امباركة».

وذهبت جائزة أفضل مخرج للبناني بهيج حجيج عن فيلم «صباح الخير»، فيما ذهبت جائزة أفضل سيناريو للفلسطيني بسام جرباوي عن فيلم «مفك»، تشكلت لجنة تحكيم المسابقة برئاسة الممثلة المصرية ليلى علوي وعضوية الناقد العراقي قيس قاسم والمخرج التونسي رضا الباهي.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية فاز الفيلم اللبناني «طرس.. رحلة الصعود إلى المرئي» للمخرج غسان حلواني بجائزة أفضل فيلم كما فازت بجائزة الإخراج اللبنانية سارة قصقص عن فيلمها«تحت التحت».

أما في مسابقة الأفلام القصيرة ففاز بجائزة أفضل فيلم «إخوان» للمخرجة التونسية مريم جابر كما فازت مواطنتها كوثر بن هنية بجائزة أفضل إخراج عن فيلم «بطيخ الشيخ».

ونال جائزة تصويت الجمهور المقدمة من مكتب الثقافية في مالمو الفيلم الروائي المصري «الضيف» للمخرج هادي الباجوري وبطولة خالد الصاوي وشيرين رضا.