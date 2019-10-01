اختيار 12 مشروعًا في معمل مهرجان «البحر الأحمر السينمائي»

المشاريع تم اختيارها من بين 120 مشروعًا من 16 دولة (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مهرجان «البحر الأحمر السينمائي الدولي» المشاريع السينمائية الـ12 المختارة في الدورة الأولى من معمل البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام، التي اختارتها لجنة دولية من بين 120 مشروعًا من 16 دولة.

ثلث المشاريع التي تم اختيارها هي لمُخْرِجات عربيات، وأكثر من ربعها بمشاركة مُنتجات عربيات. كما ضمت الأعمال المختارة ستة مشاريع لأفلام سعودية، إضافة إلى ستة مشاريع عربية من الأردن ومصر وفلسطين والعراق ولبنان، وذلك بما يعكس سعي البرنامج لدعم صناعة السينما محليًّا وعربيًّا.

يشارك كل مشروع بفريق من مخرج وكاتب ومنتج. وضمت الأسماء المختارة مواهب صاعدة تقدم أول أو ثاني أفلامها الطويلة، إضافة إلى أسماء بارزة تقدم تجارب وأفكارًا جديدة. يتنافس المشاركون ضمن البرنامج على منحتي تمويل لإنتاج اثنين من المشاريع بقيمة نصف مليون دولار لكل مشروع، مع فرصة تقديم المشروعين الفائزين كعرض أول في الدورة الثانية من مهرجان «البحر الأحمر السينمائي الدولي» في 2021.

تلتحق المشاريع المختارة في المعمل في برنامج متكامل يضم ثلاث ورش عمل تعقد بالتعاون مع «تورينو فيلم لاب» في جدة التاريخية بإشراف خبراء عالميين في مجالات الإخراج والتصوير والصوت والمونتاج. كما يدعم المعمل كافة مراحل الإنتاج السينمائي ابتداءً من السيناريو، وحتى الجوانب التجارية المتعلقة بالتمويل والتوزيع وجذب الجماهير.

تنطلق الورشة الأولى في أكتوبر 2019 ليتم اختتام البرنامج على هامش مهرجان «البحر الأحمر السينمائي الدولي» في مارس 2020.

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ضمت اللجنة التي قامت باختيار المشاريع المختارة أسماء مهمة في صناعة السينما العربية والعالمية، بمَن فيهم محمود صباغ (الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي)، جوليا بيرغرون (مديرة سوق البحر الأحمر السينمائي)، أنطوان خليفة (مدير البرنامج العربي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي)، غاين ويليامز (رئيسة قسم الدراسات في كلية مهرجان البندقية السينمائي)، سافينا نيروتي (المديرة التنفيذية لتورينو فيلم لاب). كما شارك في قراءة المشاريع المقدمة للبرنامج كل من فهد الأسطا (كاتب وناقد سعودي)، وليالي بدر (شبكة راديو وتلفزيون العرب). فيما تشرف المنتجة السعودية جمانة زاهد على معمل البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام.

لحظة اكتشاف النفط

وتناولت المشاريع السعودية التحولات السيسو- اقتصادية وأثر الأحداث السياسية، مثل لحظة اكتشاف النفط، وحادثة اقتحام الحرم المكي سنة 1979. كما تناولت أوضاع تهميش المرأة، ونضالها الاجتماعي. فيما عالج أحد المشاريع مسألة نفسية معاصرة تتعلق بمشاعر الوحدة.

وهذه هي أسماء المشاريع المختارة.. أولًا المشاريع السعودية: «ممارسة التعدد» كتابة وإخراج ملاك قوتة، إنتاج: «بينتلي براون»، و«بسمة عدلي» إخراج علي السمين، وكتابة فاطمة البنوي، وإنتاج سارة النواصرة، «أربعة أوجه للعاصفة» كتابة وإخراج حسام الحلوة، وإنتاج محمد الحمود، «والنجم إذا هوى» كتابة وإخراج محمد سلمان الصفار، وإنتاج موسى الثنيان، «رحلة إلى ديزني» كتابة وإخراج مها الساعاتي، إنتاج حسين سلام، وأخيرًا «شرشف» إخراج هند الفهاد، كتابة منال العويبيل، وإنتاج طلال الحربي.

أما المشاريع العربية فهي، «إن شاء الله ولد» (الأردن) كتابة وإخراج أمجد الرشيد وإنتاج أسيل أبو عياش، «رحلة الرصاص والخبز» (مصر) كتابة وإخراج محمد حماد وإنتاج محمد حفظي، خلود سعد، «وصمتت شهرزاد» (فلسطين) كتابة وإخراج أميرة دياب وإنتاج راية أبو الرب، «تحت الأرض» (لبنان) كتابة وإخراج هادي غندور وإنتاج حبيب عطية، مولكا مهني، «أنا أرزة» (لبنان) إخراج ميرا شعيب وكتابة لؤي خريش وإنتاج زينة بدران، «المترجم العربي» (العراق) كتابة وإخراج علي كريم وإنتاج خالد أبو شريف.