«الجونة» يمنح جائزة «فارايتي» للمخرج السوداني صهيب قسم الباري

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الأحد 22 سبتمبر 2019, 01:02 مساء
جائزة مجلة «فارايتي» للمخرج السوداني صهيب قسم الباري (بوابة الوسط)

منحت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة جائزة مجلة «فارايتي» للمخرج السوداني صهيب قسم الباري، الذي يشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية بفيلمه «حديث عن الأشجار».

وعرض فيلم صهيب للمرة الأولى في مهرجان برلين، ونال جائزتي الجمهور وأفضل فيلم وثائقي في قسم بانوراما في الدورة الـ69 لمهرجان برلين السينمائي، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان إسطنبول السينمائي، وخلال الحفل الذي أُقيم مساء السبت، سلم انتشال التميمي رئيس المهرجان الجائزة للمخرج بمشاركة مندوب مجلة «فارايتي».

في فيلمه «حديث عن الأشجار» يجمع صهيب أربعة أصدقاء سودانيين قدامى، من صناع الأفلام وبعد غياب دام سنوات بسبب بعد المسافات والمنفى، من أجل تحقيق حلم حياتهم؛ جعل السينما من جديد واقعًا في السودان. يصممون مجددًا على إحياء علاقتهم بالشاشة الكبيرة، عبر تأهيلهم دارًا قديمة للعرض في الهواء الطلق.

يشار إلى أن المهرجان منح في دورته الثانية المخرج أبو بكر شوقي، جائزة أفضل موهبة عربية في الشرق الأوسط التي تقدمها مجلة «فارايتي»، وفي دورته الأولى منحها للمخرج اللبناني زياد دويري الذي رُشح فيلمه «القضية ٢٣» لجائزة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار التسعين.

جائزة مجلة «فارايتي» للمخرج السوداني صهيب قسم الباري (بوابة الوسط)
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