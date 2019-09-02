في مثل اليوم رحل عنا الشاعر الغنائي خليفة فرج المصراتي

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 08:13 صباحا
الشاعر الغنائي والصحفي الساخر خليفة فرج المصراتي

في مثل هذا اليوم منذ أربع سنوات رحل عنا الشاعر الغنائي خليفة فرج المصراتي، الذي بدأ حياته الأدبية الفنية ككاتب وصحفي في جريدة الحقيقة عام 1964 فكتب العديد من المقالات الساخرة من خلال عموده "للجميع فقط" بصحيفة الحقيقة .

وخليفة فرج يعد من أبرز من كتبوا المونولوج الفكاهي في منتصف ستينيات القرن الماضي، ويعد مونولوج " قارئة الفنجان" من أبرز أعماله وأشهرها، وبكلماته تغنى العديد من الفنانين، منهم،على سبيل المثال، الفنان محمد حسن بكلمات أغنية " لا نعاتبك لا نلوم لا نقول آه .. " والمطرب محمد الجزيري " يا نسمه الغالي عديله " كما تغنى له سيف النصر بأغنية «طل القمر» كان رحمه الله على الدوام مشاركا وحاضرا بروحه المرحة وسرعة بديهيته في معظم الاحتفالات الثقافية والغنائية في ليبيا.

وكان  شاعرنا خلال سنوات النقد الرمزي، ضمن شلة معروفة بسوق الحوت يتناولون الشعر الشعبي الثري بالنقد الساخر للكثير من المظاهر السالبة، والقمعية، والاجتماعية، وكان  منهم  سليمان بيده ومصطفى أمحمد الفيتوري . إن كثير ين من المهتمين بهذه المساجلات، يحتفظون بنسخ مكتوبة منها، وآن الأوان أن تنشر فهى نقد موثق  لحقبة مهمة في تاريخنا الاجتماعي. 

ولد خليفة فرج في بلدة " القبة " بالجبل الأخضر، سنة 1943 ، والتحق بالقوات المسلحة الليبية سنة 1959 وعمل في طرابلس وهناك تعرف على الشاعر الغنائي أحمد الحريري والملحنين هاشم الهوني وعطية محمد ، فانطلق معهم في مشواره الفني إلى أن انتقل في منتصف ستينيات القرن الماضي للعمل بصحيفة الحقيقة، ثم التحق سنة 1976 مديرا للشؤون الإدارية بمعهد على الشعالية ، ومنه انتقل سنة 1985 إلى أمانة الإعلام وظل بها إلى أن رحل عنا يوم 2 سبتمبر 2015 ليوسد ثرى مقبرة الهواري في اليوم نفسه

مع ابنه البكر فرج
من اليمين خليفة فرج ثم خليفة الفاخري ومحمد عقيلة العمامي والدكتور زياد على
مع الاذاعي أحمد المقصبي
مع المطرب سيف النصر واغنية كل القمر
مع المطرب ناصر حمدي
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن ارتفاع إيراداتها 23% خلال يوليو
ليبيا
«البنتاغون» يطلق مشروعا «دفاعيا» أميركيا لمكافحة الأخبار المزيفة
دولى
فنان تركي يحول قطعًا عادية إلى أعمال فنية
ثقافة وفن
البابا فرنسيس يعلق بمصعد في الفاتيكان لمدة 25 دقيقة
دولى
تقرير غوتيريس: النزاع في ليبيا يرفع العجز إلى 10 مليارات دولار
ليبيا
«أفريكوم»: الضربات العسكرية في ليبيا خيار مطروح إذا شكل الإرهاب تهديدا جديدا
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
غوتيريس يبدي قلقه من اندلاع «حرب أهلية» في ليبيا
ليبيا
مصدر: محكمة النقض تستشعر الحرج في الطعن الليبي على تعويضات عائلة «حنا»
ليبيا
ريال مدريد في صدام ناري بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: أضواء سيارتك لامعة جديدة بهذه الطريقة